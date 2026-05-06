Jorge Romero criticó a la presidenta por su trato hacia la oposición y aseguró que el verdadero traidor a la patria es Rocha

El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, aseguró que es indispensable que el gobierno mexicano extradite de inmediato a Rubén Rocha Moya, para que sea investigado en Estados Unidos, para que no haya impunidad, porque en México lo quieren proteger.

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Al arrancar en Coahuila la campaña rumbo a la renovación del Congreso local, el líder panista lamentó también el tono asumido por la presidenta Claudia Sheinbaum contra la oposición y advirtió que el verdadero traidor a la Patria es Rocha Moya.

“Ya no son trascendidos, no son dichos de un presidente o de un partido de oposición. Son denuncias técnicamente formalizadas judicialmente por Estados Unidos, en donde dicen y señalan lo que todos sabemos: que en México Morena se asoció con el crimen organizado“, sentenció, junto a la cúpula panista en pleno que acudió a Coahuila.

🔥 En Coahuila nos reunimos con la Comisión Permanente Nacional para cerrar filas y fortalecer el trabajo en equipo. 🇲🇽



Estamos listos para ganar, porque cuando trabajamos unidos damos mejores resultados para la gente. Con responsabilidad y convicción, vamos a defender a México.… pic.twitter.com/gyqeefsbvK — Jorge Romero Herrera (@JorgeRoHe) May 5, 2026

Insistió en que no hay peor traición que agredir a quien juraste proteger y advirtió que, aunque Morena quiere presentar este como un caso aislado va a ser un efecto dominó.

Asimismo, pidió a la presidenta de la República explicar las implicaciones que podrían derivarse de esta situación para el país. “Que le explique a México lo que nos va a costar. Nos puede costar un tratado de libre comercio, nos puede costar un T-MEC con todo lo que implica en inversión, en empleos, en desarrollo y en cooperación. Que explique cuáles van a ser las consecuencias”, insistió.

Romero Herrera advirtió que el oficialismo enfrentará un escenario distinto en el próximo proceso electoral, ante el creciente descontento ciudadano. “Nos va a ir muy bien porque la gente está despertando. Ya no se cree, siete años después, las mentiras vulgares y las estafas de la dizque 4T”, dijo.

Por su lado, el coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya Cortés, afirmó que el caso de Sinaloa es un reflejo de una problemática más amplia. “Hoy México está viviendo una verdadera tragedia. La tragedia consiste en que hoy en México gobierna un narco-partido. Morena es un narco partido“, concluyó.