PAN presenta denuncia penal por derrame de petróleo en el Golfo

Advirtió que funcionarios permitieron o incurrieron en omisiones que derivaron en la contaminación del mar, lo que constituye un delito ambiental

Diputados federales del PAN presentaron una denuncia penal en contra de quienes resulten responsables por la probable comisión de delitos contra el medio ambiente, derivados del derrame de hidrocarburos en el Golfo de México, que generó afectaciones directas en Campeche, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas.

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La querella se basa en que, por acción u omisión, funcionarios de Pemex hayan permitido, tolerado o encubierto los hechos que derivaron en el derrame tóxico a las aguas mexicanas y un grave caso de huachicol, ahora marino.

El vocero de la bancada de Acción Nacional, Federico Döring Casar, enfatizó que se denuncia a quien haya incurrido en fallas de supervisión, mantenimiento, operación o contención de instalaciones relacionadas con hidrocarburos.

“La presidenta Sheinbaum estuvo más preocupada por investigar quién se había estado asoleando desde palacio nacional que por investigar quién es el responsable del derrame petrolero en el Golfo de México“, sentenció desde las instalaciones de la Fiscalía General de la República.

Agregó que la presidenta ha preferido hablar de los costos de regidores y congresos locales que atender el derrame y la tragedia ecológica en el Golfo de México, que además provocó su gobierno y sus funcionarios corruptos de Pemex y la falta de mantenimiento en los ductos.

Insistió en que es absurdo decir que fue un barco fantasma el que derramó el crudo y contaminó severamente el mar mexicano y acotó que lo único fantasma es el combate a la corrupción por parte del gobierno federal.

El diputado Héctor Saúl Téllez Hernández, aseguró que es fundamental que se lleve a cabo una investigación hasta las últimas consecuencias y este tipo de delitos tiene una pena de 1 a 9 años de prisión, pero si se determina que hubo omisión o negligencia la penalidad puede subir hasta 20 años.

“Ya van prácticamente un mes y no se han dado a conocer los motivos exactos de este derrame; estamos enmarcando esta denuncia en el artículo 314 a 320 del Código Federal que habla de delitos de carácter ambiental en contra de autoridades de Pemex y Profepa por su omisión“, precisó.

Téllez reiteró que la omisión en la contención oportuna, así como la posible negligencia en el manejo de infraestructura petrolera, pueden constituir responsabilidad penal tanto de particulares como de servidores públicos. Asimismo, el daño a ecosistemas marinos puede ser considerado de carácter irreversible o de difícil reparación, lo que agrava la conducta conforme a los tipos penales señalados.

Por su parte, José Luis Luege Tamargo, ex director de la Conagua, quien apuntó que la ineptitud de Morena ocasiona, como siempre, tragedias.

Por separado, la coordinadora de Medio Ambiente del CEN PAN, Priscila Vera Hernández, precisó “son ineptos para recibir un Mundial, son ineptos para controlar un país que está incendiado por el narco y son ineptos para sacar adelante una crisis ambiental por el huachicoleo de petróleo“.

Daniel Chimal García, diputado federal del PAN, precisó que una vez más, nos damos cuenta como el gobierno de Morena, está siendo cómplice de una catástrofe medioambiental de gran magnitud.

“Desde Acción Nacional, no vamos a hacer de oídos sordos y pedimos que se llegue a las últimas consecuencias por eso estamos presentando esta denuncia para que no haya pretextos y se llegue a castigar a los responsables de cualquier instancia gubernamental o privada”, concluyó.