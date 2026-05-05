PAN suma a sus filas a ex priista de Magdalena Contreras

Ernesto Alarcón deja el PRI y se une al PAN en CDMX. | Cuartoscuro.com

La presidenta del PAN en la Ciudad de México, Luisa Gutiérrez Ureña, presentó al ex priista Ernesto Alarcón como nuevo militante de ese partido y aseguró que trabajarán para recuperar la alcaldía Magdalena Contreras, de donde es originario el también ex coordinador de los diputados del PRI.

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Aseguró en conferencia de prensa que el PAN es la única y verdadera oposición, por eso cada vez más gente se suma y aseveró que no se trata de repartir cargos sino de trabajar para recuperar territorios que han sido abandonados por los gobiernos de Morena.

“Necesitamos mexicanos valientes que salgan a defender a los ciudadanos. En el PAN somos la única opción real para vencer a Morena y hacer realidad al proyecto del cambio“, dijo.

La panista habló de casos que han manchando al país y han destruido a nuestra democracia como son los señalamientos de nexos con el crimen organizado a Rubén Rocha Moya hoy gobernador de Sinaloa con licencia. “Queremos buenos perfiles, grandes candidatos y ciudadanos honestos para ganar elecciones en el país y en la Ciudad de México”, insistió.

A su vez, Ernesto Alarcón, quien militó más de 30 años en el PRI, dijo que llega a Acción Nacional a sumar, a aportar su experiencia y compromiso social.

“No vamos a permitir que los gobiernos de Morena sigan lastimando a la sociedad. Es una decisión que nace después de observar, reflexionar y también de reconocer y aceptar que las cosas han cambiado“, señaló.

Asimismo, dijo que está actuando por congruencia “porque la política no puede ser un acto de comodidad, tiene que ser un acto de responsabilidad“.

Dijo que se une al PAN porque va a sumar, no estoy cambiando de valores, no cambio mi forma de entender el servicio público, no estoy cambiando mi compromiso, estoy cambiando mi espacio para defender causas.