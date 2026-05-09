Panini presenta el álbum oficial de la Copa del Mundo 2026 con fanáticos y leyendas del futbol

Panini presentó el álbum oficial de la Copa del Mundo 2026 y lanzó una tercera edición limitada del coleccionable en un evento especial en México

El pasado 7 de mayo en el Museo Ahahuacalli, Panini llevó a cabo la presentación oficial del álbum de la Copa del Mundo del 2026, en donde destacó la presencia de fanáticos, influencers y leyendas del futbol mexicano, como por ejemplo Hugo Sánchez y Enrique Borja.

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El evento tuvo como conductores a Tania Rincón y al periodista Alberto Lati, quienes fueron los encargados de llevar la emoción y la euforia que desató la presentación del coleccionable, y quienes a su vez en compañía de Mariana Benavidez, CEO de Panini México revelaron una tercera versión del “álbum”, edición que será limitada con 2026 ejemplares y que lleva como sello característico una tonalidad en color negro muy distintiva.

Mariana Benavidez se mostró muy contenta por el impacto que ha generado el “álbum” tras la buena respuesta de los coleccionistas y de los fanáticos al futbol.

“Qué razones tenía presentar una colección que ya estaba en la calle.Estamos presentes en uno de los momentos de México. Ha sido un desafío colosal.

Con este lanzamiento, Panini refuerza una colección exclusiva que destaca el diseño, la pasión por el coleccionismo y la emoción de vivir un Mundial, con México como país anfitrión.

Foto: Omar Ortiz

Durante el evento, Marcel Ruiz fue uno de los invitados estelares, el jugador del Toluca quien forma parte de la planilla que conforman la sección de la Selección Mexicana se dio tiempo para bromear quien confirmó ser un coleccionista del álbum y que hasta el momento aún no cuenta con su estampilla. A su vez señaló que hará todo lo posible por subirse a la lista final de Javier Aguirre.

“Es muy bonito poder verte ahí. Yo colecciono desde 2010 y todavía no me sale mi estampita, pero si alguien la tiene que me la mande….He aprendido a nunca rendirme y a nunca dejar de creer” mencionó Marcel.

Por su parte Hugo Sánchez emocionado y contento por ver por tercera vez la Copa del Mundo en la Ciudad de México, lo llenó de orgullo y señaló que no hace nada más fuerte a la Selección Mexicana que ver a su afición unida y apoyando como nunca, dejando de lado los silbidos.

” Ya quisieran todos los países haber organizado 3 mundiales. Somos los mejores organizadores. Ahí están copas, Juegos Olímpicos. Yo tuve mi sueño de niño, en el 70 tenía 11 años. Yo siempre quise jugar un mundial en mi país” puntualizó el pentapichichi.

Fotos: Omar Ortiz













Chaco Giménez también se hizo presente

Uno de los exfutbolistas que se dio cita en la presentación, fue Christian el “Chaco” Giménez a quién se le preguntó de manera muy puntual lo que representaba ver a Santi en el álbum de Panini con la Selección Mexicana.

El exjugador de Cruz Azul no escondió lo emotivo y lo orgulloso que se sintió al ver a su hijo en el coleccionable, quien su vez no quiso cambiar la estampilla de Santi por la de Messi. Por otra parte reveló que le está preparado un museo de su carrera futbolística.

“Esta estampa (Santiago Giménez) representa algo muy especial para mí, la guardaré en un lugar muy especial. De hecho le estoy preparando un museo, y seguramente, esa estampilla formará parte de él”. puntualizó el Chaco.