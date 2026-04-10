Integrantes del Sindicato de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro iniciaron un paro de labores escalonado este viernes, lo que afectó el servicio en todas las líneas, debido a la reducción de trenes en servicio.

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Los trabajadores denunciaron falta de respuesta a sus demandas laborales, por lo que decidieron no trabajar tiempo extra y algunos empleados se ausentaron en protesta, dejando sin realizar tareas técnicas.

De acuerdo con los trabajadores, las áreas técnicas y operativas en todas las líneas tienen ausencia de personal, por lo que en las líneas 1, 2, 3, 7, 8, 9 y B no salieron a circular la totalidad de trenes programados por falta de personal.

#MetroAlMomento:

Se registra afluencia alta en las Líneas 1, 2, 3, 7, 8 y 12. Lo que puede generar mayores tiempos de espera en andenes y durante el abordaje de trenes.



Te recomendamos anticipar tu viaje y considerar rutas alternas si es posible. Consulta nuestras… pic.twitter.com/8ZiulB8IGu — MetroCDMX (@MetroCDMX) April 10, 2026

De acuerdo con la información, este movimiento generó que solamente el 58 por ciento de los vagones estuvieran en funcionamiento, por lo que los retrasos se registraron a lo largo de todo el día, lo que aunado a las lluvias que cayeron por la tarde generó retrasos importantes y molestia en los usuarios.

El Sindicato del Metro detalló que en Línea 1 solo operan 10 de 28 trenes; Línea 2, 21 de 28; Línea 3, 20 de 35; Línea 4, 5 de 7; Línea 5, 9 de 11; Línea 6, 7 de 11; Línea 7, 14 de 16; Línea 8, 16 de 23; Línea 9, 21 de 22; Línea B, 16 de 25; Línea A, 11 de 17 y Línea 12, 25 de 27.

Por su lado, el director del Metro, Adrián Ruvalcaba, reconoció que los retrasos en diferentes líneas se deben a que un sector de trabajadores del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo no está laborando horas extras como medida de protesta ante las negociaciones presupuestales que se mantienen en análisis.

Dijo que siguen en negociaciones con la dirigencia para mejorar las condiciones laborales de la base trabajadora, lo cual debe suceder a la par de la optimización del servicio al público usuario de las 12 líneas de la red.

Agregó que, si bien el proceso avanza de forma correcta e, incluso, están muy avanzadas las propuestas que permitirán dar respuesta a la representación sindical, está en revisión para su posterior aprobación por parte de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México.

El director del Metro explicó que las mesas de trabajo contemplan la revisión de compactaciones salariales y condiciones laborales, en coordinación con la Secretaría de Movilidad.

Agregó que en los próximos días podría definirse una postura más clara para atender las demandas sindicales, aunque advirtió que cualquier acuerdo deberá ajustarse a la capacidad presupuestal del gobierno capitalino y en concordancia con las autoridades centrales.

Por su lado, los usuarios se quejaron en redes sociales por las largas esperas que se registraron en diferentes estaciones del Metro, lo que generó que hubiera aglomeraciones en andenes y pasillos, e incluso conato de bronca entre los usuarios.

En redes sociales los usuarios reportaron severos retrasos en la Línea 3, que corre de Universidad a Indios Verdes, con largas filas, espera de trenes de más de media hora, y problemas para abordar los trenes.