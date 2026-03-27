Partido México-Portugal, prueba de fuego de cara al Mundial: Sheinbaum

La presidenta informó aumento en vistas internacionales y detalló operativos de seguridad, movilidad e intervención urbana rumbo al Mundial 2026 en la Ciudad de México

El partido entre México vs Portugal servirá como prueba operativa para evaluar movilidad, seguridad y acceso al Estadio Ciudad de México, rumbo al Mundial 2026, informó Claudia Sheinbaum.

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Durante la conferencia en Palacio Nacional, la mandataria precisó que la remodelación del Estadio Azteca —denominado Estadio Ciudad de México— es una inversión privada.

Sheinbaum explicó que el gobierno de la ciudad, encabezado por Clara Brugada, realiza obras en Santa Úrsula, con mejoras en vialidades, iluminación, agua potable y senderos seguros.

También se rehabilitó un puente en Calzada de Tlalpan, con retiro de comercio informal, mejoras en iluminación y refuerzo de la seguridad peatonal.

En materia de movilidad, se implementará un sistema de transporte con lanzaderas, ante la falta de estacionamiento, para reducir el uso de vehículos particulares.

El esquema será similar al de la Fórmula 1 en CDMX, con el objetivo de evitar congestionamientos viales y ordenar el flujo de asistentes.

El gobierno federal diseñó una estrategia de seguridad turística, con coordinación interinstitucional y vigilancia en zonas de alta afluencia durante el Mundial de futbol.

Sheinbaum destacó el aumento de visitantes internacionales, con un crecimiento de 10% en llegadas y 8.6% en turistas con estancia, lo que impulsa la derrama económica.