Partido Verde propone castigar cirugías estéticas en menores de 18 años

La senadora Juanita Guerra Mena propuso tipificar como corrupción de menores los procedimientos estéticos sin justificación clínica, tras la muerte de una adolescente en Durango

Ante el vacío legal sobre la edad mínima para someterse a cirugías estéticas, el Partido Verde Ecologista de México propuso castigar como corrupción de menores a quienes induzcan, promuevan, condicionen, obliguen o practiquen este tipo de intervenciones en menores de 18 años cuando no exista una justificación clínica ni sean necesarias para preservar o restablecer su salud física o mental.

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La iniciativa, presentada por la senadora Juanita Guerra Mena, plantea reformar el artículo 201 del Código Penal Federal para incluir estas conductas dentro del delito de corrupción de menores y sancionar a quienes realicen procedimientos estéticos a menores de 18 años.

Sostuvo que actualmente no existe una regulación clara sobre la edad mínima para este tipo de procedimientos, pese a los riesgos físicos y psicológicos que representan para quienes aún se encuentran en proceso de desarrollo, situación que quedó evidenciada tras la muerte de Paloma Nicole Arellano, de 14 años, quien falleció presuntamente por complicaciones derivadas de una cirugía estética practicada en Durango.

La legisladora ecologista explicó que especialistas han advertido que las cirugías estéticas en adolescentes implican riesgos adicionales porque el organismo todavía está en desarrollo físico y psicológico, además de que pueden provocar afectaciones emocionales.

Afirmó que durante la adolescencia la identidad personal y la percepción de la imagen corporal aún se encuentran en formación, por lo que la presión social, los estándares de belleza y la búsqueda de aceptación pueden influir para que menores de edad decidan someterse a procedimientos estéticos sin medir sus consecuencias.

Por lo anterior, aclaró que su propuesta no busca impedir procedimientos reconstructivos o terapéuticos indispensables para atender malformaciones congénitas, lesiones traumáticas o secuelas de enfermedades que afecten la salud física o mental de menores de edad, ya que lo único que se pretende con la iniciativa, argumentó, es establecer límites claros frente a las cirugías estéticas que no tengan fines médicos en menores de 18 años.