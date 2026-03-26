Pasión de Cristo cumple 25 años en el Zócalo capitalino

La Compañía Nacional de Teatro Fénix Novohispano presentará la Pasión de Cristo el 3 de abril a las 10:00 horas con acceso libre, bajo dirección escénica de Norma Duarte

La Compañía Nacional de Teatro Fénix Novohispano celebrará 25 años de escenificar “La Pasión de Cristo” en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México, con una representación programada para el viernes santo 3 de abril, a las 10:00 horas, con acceso libre al público.

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El montaje contará con dirección escénica de Norma Duarte, mientras que Francisco Hernández mantiene la dirección artística del proyecto que ha impulsado durante más de dos décadas, con un enfoque centrado en el rescate de la tradición teatral novohispana.

La puesta integrará a 30 actores en escena y una banda de 40 músicos de percusión, además de elementos vocales que acompañarán el desarrollo dramático de las estaciones del Viacrucis en un circuito alrededor de la plancha del Zócalo, dijo Hernández en entrevista.

El recorrido escénico partirá frente a la Catedral Metropolitana y avanzará por el perímetro de la plaza, con escenas clave como el encuentro con María, la Verónica y el Cirineo, hasta concluir en el punto inicial, lo que permitirá una interacción directa con el público asistente.

El proyecto retoma una tradición documentada desde 1525, cuando los frailes franciscanos introdujeron el teatro como herramienta de evangelización en la Plaza Mayor, lo que convirtió a esta representación en una continuidad histórica del teatro religioso en México.

La versión actual del guion partió del texto original del padre José de Jesús Aguilar, con adaptaciones dramáticas acumuladas a lo largo de 25 años para estructurar una narrativa escénica con principio, desarrollo y cierre, orientada a públicos contemporáneos.