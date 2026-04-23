Pato O’Ward da suerte a Chicago Cubs en victoria clave ante Phillies

El piloto Pato O’Ward llevó buena suerte a los Chicago Cubs, quienes lograron una victoria clave mientras él se mantiene competitivo en la IndyCar 2026

Pato O’Ward ha aprovechado el parón en IndyCar Series 2026 para soltar el volante y subir a la lomita. El piloto mexicano de Arrow McLaren realizó el lanzamiento inicial en Wrigley Field, donde su presencia ha sido un buen augurio, pues antecedió al triunfo de Chicago Cubs sobre los Philadelphia Phillies y a la victoria de su compatriota, el lanzador Javier Assad.

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Con Pato como amuleto, el pitcher tijuanense consiguió su segunda victoria de la temporada en Grandes Ligas en el triunfo de Chicago en extra innings por 8-7 sobre Philadelphia. El bajacaliforniano de 28 años tiró la décima entrada en orden con siete lanzamientos, cuatro de ellos strikes, para alcanzar su vigésimo triunfo en MLB de por vida.

Dansby Swanson conectó el batazo decisivo con un sencillo que le dio la victoria a los Chicago Cubs en la décima entrada, para completar la barrida de la serie contra los Philadelphia Phillies. Fue el primer walk-off del campocorto como jugador de los cachorros.

Parado en la lomita @PatricioOWard lanzando la primera bola en el estadio de los @Cubs.pic.twitter.com/yJWVLDZUOZ — David Sánchez Olmos 🇲🇽 🌳 (@DSORacing) April 23, 2026

Esta victoria extiende la racha ganadora de los Cubs a nueve juegos, la más larga desde la temporada 2016, en que salieron campeones. Chicago también culminó una racha perfecta de 7-0 en casa durante el mes de abril, manteniendo el buen ritmo que ha mostrado al comienzo de la temporada.

Mientras tanto, para el amuleto O’Ward, su tiempo en Wrigley Field ha servido para recargar energías. Actualmente, es cuarto en el campeonato de pilotos de la IndyCar, con cuatro veces dentro del Top 5 y 136 puntos totales, por detrás del campeón Alex Palou (205), Kyle Kirkwood (188) y David Malukas (142). Pato volverá al volante con prácticas y la clasificación de la Indy 500, que se llevará a cabo del 12 al 24 de mayo.