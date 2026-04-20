Pato O’Ward queda fuera del podio y Álex Palou triunfa en Long Beach

Pato O’Ward ha sufrido una cruel lección de timing en la IndyCar. El mexicano salió segundo, soñaba con el podio y terminó quinto en Long Beach. No fue por falta de ritmo ni por errores propios, sino por una decisión estratégica que, en el fragor de la carrera, parecía una jugada maestra y terminó siendo una trampa, al tiempo que Álex Palou volvió a demostrar por qué es el vigente campeón con otra magistral victoria.

TE PUEDE INTERESAR: México derrota a Brasil en partido de leyendas lleno de nostalgia y estrellas

En la vuelta 30, el piloto regiomontano entró a pits antes que sus rivales para intentar el undercut. Pero el equipo lo devolvió a la pista justo en medio del tráfico. El resultado fue inmediato, pues Scott Dixon y Kyle Kirkwood lo superaron mientras él luchaba por abrirse paso entre rezagados. De la pelea por el podio, el mexicano pasó a una batalla por no seguir en picada.

Palou, en cambio, sí entendió el guion. El tetracampeón reinante aprovechó una bandera amarilla por suciedad en la pista para superar a Felix Rosenqvist y luego escaparse sin rival. Su victoria en Long Beach, la tercera de la temporada, le permite recuperar el liderato general con 17 puntos de ventaja sobre Kirkwood.

Para O’Ward, en cambio, el quinto lugar supo a poco. Fue su mejor resultado en el circuito californiano desde 2022, pero también la confirmación de una tendencia, pues el mexicano suma cuatro top cinco en cinco carreras, aunque aún no pisa el podio. El déficit de 69 puntos con Palou comienza a ser una montaña. Y la paciencia, en este serial es un recurso que se agota rápido.

ETCH ALEX PALOU INTO LONG BEACH HISTORY! 👏 pic.twitter.com/KPVCNiwIGc — NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) April 19, 2026

El resto de la carrera fue una sucesión de oportunidades desperdiciadas. Will Power fue sancionado por atropellar a un mecánico en la última detención en pits; Christian Lundgaard, compañero de Pato, sufrió un problema con un neumático. Ambos terminaron relegados a los puestos 19 y 20. Marcus Ericsson fue el único abandono, víctima de una falla eléctrica.

La próxima cita será en el circuito mixto de Indianápolis el 28 y 29 de abril, en pruebas colectivas rumbo a las 500 Millas. Para O’Ward, la pregunta ya no es si tiene ritmo, sino cuándo dejará de ser eterno candidato.