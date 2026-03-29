Pato O’Ward tiene tarde de pesadilla en Alabama al finalizar 17 eclipsado por el brillo de Álex Palou

Pato O’Ward ha sufrido uno de los peores reveses de su carrera. El piloto mexicano firmó la peor actuación de la temporada 2026 de la IndyCar hasta el momento, luego de terminar en el lugar 17. En contraste, el español Álex Palou dominó el Gran Premio de Alabama para conseguir su segundo triunfo del año en el Barber Motorsports Park, donde el regiomontano deberá reagruparse rápidamente.

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Bajo el cielo de Alabama, la IndyCar vivió un domingo de confirmación para un Palou que dominó de principio a fin la carrera para llevarse una victoria sólida y sin errores, mientras que para O’Ward fue una tarde para el olvido. El español de Chip Ganassi Racing arrancó desde la pole position y no soltó el liderato.

Palou mantuvo la primera posición desde la primera curva, lideró 79 de las 90 vueltas y cruzó la meta con una ventaja de más de 13 segundos sobre Christian Lundgaard, coequipero de Pato en Arrow McLaren. Fue su segunda victoria del año y la tercera en seis carreras en este circuito, alcanzando así 21 triunfos en su carrera en la serie. Con este resultado, el catalán se acerca a solo dos puntos del líder del campeonato, Kyle Kirkwood (156-154), mientras Lundgaard se ubica tercero a 35 puntos.

Para O’Ward, la tarde fue complicada desde el inicio. El de Monterrey, Nuevo León, que partió desde la posición 12, apostó por una estrategia agresiva de dos paradas en pits, lo que lo hizo perder terreno temprano al caer hasta el puesto 15. Sin banderas amarillas que alteraran el ritmo de la carrera, tuvo que adaptarse a una estrategia más convencional de tres detenciones.

En la segunda mitad de la prueba, el ritmo del auto de Arrow McLaren no acompañó como en carreras anteriores. Pato no pudo avanzar desde la mitad del pelotón y perdió posiciones por rivales con estrategias distintas. Al final, cruzó la meta en el lugar 17, cortando su buena racha inicial de temporada, donde había terminado entre los cinco primeros en las tres primeras carreras.

El mexicano sufrió por el mal ritmo y errores en la estrategia, lo que lo hace descender al sexto lugar del campeonato con 106 puntos, quedando ahora a 50 unidades de Kirkwood.

Mientras O’Ward luchaba atrás, su coequipero Christian Lundgaard logró un meritorio segundo puesto, aunque se quedó sin opciones reales de victoria por una tardanza en el cambio del neumático trasero derecho.

Pato O’Ward llega a esta etapa de la temporada con la expectativa de recuperar consistencia en la IndyCar, donde ha mostrado solidez en el pasado. Este tropiezo representa un reto importante en su campaña 2026, pero también una oportunidad de ajuste para el equipo.

Mientras tanto, Álex Palou sigue demostrando por qué es el gran referente de la categoría, con una conducción limpia y un dominio que lo consolidan como serio contendiente al título 2026.