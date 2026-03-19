Pato Salas, a la espera de vivir su primer Clásico ante Pumas; Ramón Juárez los disfruta

Si bien la manera en que América avanzó a cuartos de final de la Concachampions no fue la mejor, ahora las Águilas tienen que enfocarse en el Clásico Capitalino ante Pumas del próximo sábado en el Estadio Olímpico Universitario.

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Un partido que se vive muy distinto a todos los demás, por el antagonismo que hay entre los dos clubes y la enorme rivalidad que se ha escrito a lo largo de la historia.

Pato Salas, por su primer Clásico en Primera División

Si bien es un juego que se disputa como mínimo cada seis meses, siempre hay una primera vez, como la que espera vivir el joven delantero azulcrema, Patricio Salas.

El atacante ya marcó en la Liga MX ante Querétaro y ahora quiere tener minutos en lo que sería su primer Clásico Capitalino en Primera División.

El Pato sabe perfectamente cómo son este tipo de juegos, porque lo ha vivido en Fuerzas Básicas y entiende que es un partido con el cuchillo entre los dientes.

“Sé cómo se viven esos partidos, me han tocado en Fuerzas Básicas. Es una semana muy linda, va a ser mi primer Clásico en Primera División, pero en la Sub-20 son juegos muy aguerridos, que a todos los jugadores nos encanta jugar, así que espero el sábado saquemos un buen resultado en CU.

“De mi parte va a ser dar el 200 por ciento, porque sé cómo se viven esos partidos“, agregó Salas.

“Me encantan los Clásicos”: Ramón Juárez

Por su parte, Ramón Juárez, también extraído de las Fuerzas Básicas del América, pero ya con más recorrido en Primera División, dijo que él disfruta mucho el tipo de partidos como el que será ante el Club Universidad.

El defensor, quien no ha tenido los minutos deseados en este semestre y parece ser que ha perdido terreno en el conjunto azulcrema, busca tener minutos el sábado en el Olímpico Universitario.

“Me encanta jugar los Clásicos, son partidos diferentes que se viven de diferente manera, desde Fuerzas Básicas lo vas sabiendo y vamos a afrontar el partido de la mejor manera, para ir a buscar los tres puntos“.

Thiago Espinosa también vivirá su primer duelo ante Pumas

Por último, el lateral uruguayo Thiago Espinosa, quien recién llegó de su país al América, también ya está consciente de lo que significa el juego del próximo sábado y espera que el técnico André Jardine lo considere.

“La importancia del Clásico ya la sabe cada uno, no hay ni que explicarlo. Sabemos que lo vamos a enfrentar como lo que es, un partido importante, pero sin dejar de lado nuestro juego y vamos a intentar ganarlo“.