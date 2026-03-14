Pato Salas admite que las lesiones de Malagón y Dávila han golpeado fuerte al América

El joven delantero azulcrema señaló que se quieren brindar por ellos y salir adelante en los juegos por delante

Si hay un equipo muy golpeado por las lesiones, ese sin duda es el América. Porque aunado a lo que sucedió con Luis Ángel Malagón, quien se rompió el tendón de Aquiles y quedó fuera casi todo el año, también está la rotura de ligamentos de la rodilla de Víctor Dávila.

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Son golpes bastante fuertes los que ha sufrido el conjunto de Coapa en la interna. Así lo reconoció el joven Patricio Salas, en conferencia de prensa este viernes, aunque agregó que las ausencias de sus compañeros tienen que motivarlos para lo que viene.

“Las bajas, nos duelen como todos, como grupo es muy mala fortuna primero la de Dávila que es una lesión muy complicada, ahora la de Malagón que es muy triste por todo lo que venía para él, sabíamos que él tenía un sueño por delante, pero son parte importante para nosotros; eso nos debe dar un extra más para ahora lo que viene y hacerlo dedicado a ellos”.

“No quiero estar un torneo e irme del América”

Por otra parte, el Pato Salas habló de los minutos que ha tenido en este Clausura 2025, gracias a que se han abierto los espacios en la delantera, entre que Rodrigo Aguirre se fue a Tigres y Henry Martín se la pasa lesionado.

El delantero de 22 años es producto de la cantera del América, pero tuvo gran parte de su formación en Pachuca, además de que estuvo en Venados de Mérida, de donde es oriundo.

Patricio ha jugado hasta el momento un total de 230 minutos en el presente certamen, dentro de ocho juegos en los cuales dos ha sido titular. Además, ya metió su primer gol en Liga MX, el fin de semana pasado ante Querétaro.

Salas también acumula minutos para la regla de menores, por lo que quiere aprovechar todas las oportunidades que le dé André Jardine ya sea en Liga MX o en Concachampions.

“Si es difícil debutar en primera división en cualquier club, en América es el triple; me costó llegar, pero ahora es mantenerme. No quiero pasar un torneo o dos e irme a otro equipo, mientras esté aquí he sido feliz, voy a seguir así”.

América enfrentará este domingo a Mazatlán en el Estadio Ciudad de los Deportes, en un cotejo que luce a modo para los azulcrema, en busca de sacar tres puntos más para intentar escalar posiciones en la tabla general.