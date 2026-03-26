Paul McCartney vuelve a Liverpool con nuevo disco introspectivo

El músico británico anunció The Boys Of Dungeon Lane, un álbum centrado en la memoria y la infancia, con referencias directas a Liverpool y a los orígenes de The Beatles, cuyo lanzamiento está previsto para mayo

La carrera de Paul McCartney sumó un nuevo capítulo con el anuncio de The Boys Of Dungeon Lane, un nuevo álbum que verá la luz el 29 de mayo y que marca su regreso discográfico desde McCartney III, publicado en 2020.

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El proyecto se presentó mediante un teaser dirigido por Charlotte Wells, conocida por Aftersun, en el que la voz del músico anticipa un recorrido por recuerdos personales en blanco y negro, con énfasis en su infancia en Liverpool.

Dungeon Lane, el sitio que da nombre al disco, funcionó como eje narrativo del material al tratarse de un espacio frecuentado por McCartney durante su niñez, lo que ubicó al álbum en una dimensión autobiográfica centrada en la memoria y el origen creativo.

El primer adelanto, “Days We Left Behind”, es una composición melancólica sustentada en guitarra acústica y voz, con una lírica que evoca escenas del pasado y que retoma una sensibilidad presente en discos como Flaming Pie o Chaos and Creation in the Backyard.

Desde su sitio oficial, el proyecto se definió como el trabajo más introspectivo del músico, con referencias directas a la vida en el Liverpool de la posguerra, la familia y sus primeros vínculos con John Lennon y George Harrison antes del surgimiento de la Beatlemanía.

El planteamiento musical apuesta por un enfoque ecléctico que combina elementos del rock asociado a Wings, armonías cercanas a The Beatles y estructuras narrativas melódicas, con el propio McCartney como hilo conductor del conjunto.