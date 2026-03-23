Paulinho criticó menosprecio a Liga MX tras su convocatoria; reportará en Cancún con Portugal

El delantero del Toluca fue llamado por Roberto Martínez tras bajas por lesión; Portugal ya entrenó en Lisboa tras llegar sus convocados

Como al técnico de Portugal, Roberto Martínez, se le cayeron dos jugadores de ofensiva para la Fecha FIFA en la que se medirán a México y Estados Unidos, fue que no le quedó de otra más que ahora sí convocar a Paulinho, Bicampeón de Liga MX y goleador del Toluca, llamado que el artillero recibió con gusto.

LEE ADEMÁS: Banco del Bienestar: cuándo podrás hacer transferencias y pagos desde la app

El futbolista se enteró de su convocatoria durante el juego ante Pachuca de este domingo, toda vez que se confirmaron las bajas de Rodrigo Mora del Porto y Rafael Leao del Milan, por lesión.

Por supuesto que el goleador de los Diablos Rojos, con 33 años de edad, recibió el llamado más importante de su carrera con gusto, más allá de que es muy difícil que se llegue a colar a la Copa del Mundo, porque el propio entrenador, Roberto Martínez, dijo desde el viernes que su perfil ofensivo está bien cubierto con Cristiano Ronaldo y Gonçalo Ramos.

“Feliz. Cualquier jugador sueña con la Selección y yo más, porque no es muy normal que te llamen estando muy lejos, pero estoy feliz. Todos los jugadores de selecciones son llamados porque trabajan bien. Son decisiones del seleccionador en una situación muy larga, hay muchos jugadores con calidad y al final hay que decidir“, dijo a su salida del Estadio Hidalgo.

Criticó menosprecio a la Liga MX en el propio México

Al tener los micrófonos delante de él, el atacante choricero hizo una crítica al menosprecio que desde su perspectiva se hace a la Liga MX en nuestro propio país, tanto por los medios de comunicación como incluso la misma afición.

“Ustedes venden muy mal a su país y su liga. Porque es una liga muy competitiva con buenos jugadores. Siempre lo dije: ustedes son una muy buena liga, pero tienen que venderla mejor“, criticó.

Reportará con Portugal en Cancún; Selección entrenó ya en Lisboa

A su vez, la Selección de Portugal informó que Paulinho reportará en Cancún, una vez que llegue la delegación lusitana a nuestro país, ya que será en ese puerto que tengan un campamento previo a viajar a la Ciudad de México.

El combinado dirigido por Roberto Martínez realizó su primer entrenamiento este lunes por la tarde en la capital Lisboa, toda vez que reportaron el resto de jugadores convocados para esta Fecha FIFA.

Se espera que Portugal llegue a media semana a Cancún, para continuar sus entrenamientos ya en territorio mexicano; ahí se incorporará Paulinho y posteriormente la selección portuguesa realizará el traslado a la capital de nuestro país para su primer juego ante la Selección Mexicana el sábado 28 de marzo en la reinauguración del Estadio Azteca.