Paulinho se encargó de tranquilizar a Portugal: “México es seguro”

El delantero del Toluca tuvo minutos ante el Tri y dijo que no cambia por nada a su Bombonera

Paulinho sabe que es muy difícil jugar el Mundial con su país Portugal, pero nadie le quita el placer de haber jugado con su Selección ante México en la reinauguración del Estadio Banorte.

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El delantero de los Diablos Rojos, habló tras el empate sin goles en el Coloso de Santa Úrsula y reveló que para este juego y luego de ser llamado de emergencia por el técnico Roberto Martínez, se encargó de tranquilizar a sus compañeros y delegación lusitanas.

Porque hay que recordar que luego del abatimiento del Mencho, la Federación Portuguesa de Futbol, se aceleró a decir que iban a evaluar en ese momento si viajaban a no a México, por un tema de seguridad.

Paulinho señaló que él se encargó de poner en perspectiva la situación a sus compatriotas y no se dejarán llevar por una especie de histeria colectiva.

“Yo tuve el papel de decirles a mis compañeros que México es un país seguro; obviamente que lo que pasó allá, no pasa en Portugal y tampoco en Europa, pero no es algo que pase diario o que pase regular.

“Tuve el tema de hablar con ellos, tranquilizarlos; pero ellos igual quieren mucho a México“, dijo a su salida del Estadio Banorte.

Por otra parte, el Bicampeón con el Toluca y multicampeón de goleo en la Liga MX, volvió a decir que a su consideración, los propios medios mexicanos tanto menosprecian al torneo nacional e incluso se equivocan en hablar mal de México.

“Venden un poquito mal la Liga MX y también al país, porque es maravilloso, tiene cosas increíbles; pero la gente solo habla de lo que pasó (narcoviolencia), pero yo hice mi papel de hablar bien de ustedes”.

Le gustó el Banorte pero está enamorado de la Bombonera

Por otra parte, al atacante escarlata le preguntaron su opinión del remodelado y reinaugurado Coloso de Santa Úrsula, aunque dijo una respuesta muy pintoresca en la que involucró al Estadio Nemesio Diez en Toluca.

“Yo sé que es un estadio mediático, histórico no sólo para el futbol mexicano, también para todo el mundo el futbol mundial. Está bonito, hermoso, pero todavía no lo cambiaba por el Nemesio Díez“, sonrió.

🗣️ “Es un estadio histórico y está hermoso, pero no lo cambio por el Nemesio” 😳🔥😅



Paulinho habla tras jugar su primer partido en el estadio Banorte y confesó que fue él quien tuvo que hablar con los seleccionados de Portugal para asegurarles que México es un país seguro pic.twitter.com/rASNLx4TyE — Universal Deportes (@UnivDeportes) March 29, 2026

Roberto Martínez dijo que México fue lo que esperaban

Por otra parte, el DT de Portugal, Roberto Martínez, reconoció las dificultades que le puso México a su equipo durante el juego, aunque lamentó que no cayeran goles de ningún bando.

“La Selección Mexicana para mí no me sorprende nada porque es un equipo muy organizado, con una claridad que los hace, muy competitivos. Fue exactamente lo que esperábamos; probablemente el partido necesitaba un gol para que se hubiera abierto, pero fue muy bueno a nivel técnico“, precisó el ibérico.