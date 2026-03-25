Pável Pardo sabe que el Tri necesita de apoyo en el Mundial 2026: “El aficionado mexicano es el mejor del mundo”

Pável Pardo estaba por cumplir 10 años de edad cuando su papá lo llevó a un partido del Mundial de 1986 en el Estadio Jalisco como regalo. ‘El Bebé’ jamás olvidó esa sensación única de ver las gradas tapizadas de color verde y prometió que algún día estaría en el campo para sentir desde ahí esa entrega de la afición azteca. Y lo logró. En Francia 98 pudo sentir en carne propia ese apoyo que aún hace que se le erice la piel.

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Ahora, el histórico mediocampista surgido del Atlas y que llegó a jugar en el Stuttgart de Alemania, además de convertirse en figura del Club América, pide que los incondicionales no abandonen al conjunto tricolor en este Mundial 2026 que está a unas semanas de celebrarse en territorio nacional. Pues sabe que solo la unión hará mucho más fuertes en la cancha a los elegidos por Javier Aguirre.

“Ver tantas playeras verdes. Recuerdo mi primer Mundial en Francia 98 y ahí veíamos toda la tribuna alrededor verde cuando cantábamos el Himno Nacional. Entonces esa parte, donde el aficionado mexicano es el mejor aficionado del mundo, porque la pasión, la energía y todo lo que hace para ir a un Mundial, esa conexión que existe entre afición y jugadores, es algo que no se puede comparar y eso para mí tiene un valor importante porque no se puede comparar”, aseguró Pável en el evento de Amazon Music para la presentación de la canción oficial de Grupo Frontera para el Tri con motivo del Mundial 2026.

“Estar en el Himno formado y ver a toda la afición, a todos los mexicanos, se me está poniendo la piel chinita, porque esa pasión que el aficionado te entrega y tú lo recibes. Por eso en la cancha es una motivación extra y hoy más que nunca necesitamos al aficionado. Jugamos un Mundial en casa, jugamos una parte importante que será una experiencia inolvidable y los aficionados lo van a vivir de una manera que, a mí me tocó ir al Mundial en 1986 con mi papá al Estadio Jalisco y ahora podré ir a un Mundial más, pero no sabemos si nos tocará otro Mundial”, agregó.

Con 49 años de edad, Pardo Segura presume una prodigiosa carrera que incluye en su palmarés éxitos como la Copa Confederaciones 1999, dos títulos de Copa Oro y una Bundesliga 2006-07 con Stuttgart.

“Soy un bendecido porque me pude dedicar a jugar futbol, que es lo que más quería en la vida, poder representar a mi país y agradecer a la Selección Nacional y a todos los fans porque somos la mejor afición y de verdad los necesitamos para este Mundial, es una parte importante. Como aficionado sé que vamos a vivir una experiencia inolvidable porque sí somos la mejor afición y el 11 de junio vamos a festejar porque México va a ganar”, finalizó.