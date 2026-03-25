Pedro Haces Barba: México puede ser líder global en producción audiovisual

En un momento donde la industria audiovisual global busca nuevos destinos competitivos, México tiene una oportunidad única para convertirse en un hub de producción internacional, con impacto directo en empleo, inversión y desarrollo económico, aseguró el diputado Pedro Haces Barba.

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Luego de la aprobación de la nueva Ley de Cinematografía, sentenció que experiencias internacionales han demostrado que los incentivos fiscales bien estructurados pueden detonar ecosistemas completos de producción, posicionando a países como centros de atracción para la industria global.

“Con reglas más claras y un enfoque en proveeduría nacional, México tiene la posibilidad de avanzar en esa dirección, convirtiendo al sector audiovisual en un motor de productividad, empleo y desarrollo económico”, acotó.

El legislador de Morena dejó en claro que la consolidación de los nuevos estímulos fiscales al cine y al sector audiovisual, con un crédito de hasta el 30 por ciento del Impuesto Sobre la Renta sobre el gasto en territorio nacional y un requisito de 70 por ciento de proveeduría mexicana, no solo incentiva la inversión, sino que fortalece la cadena productiva interna.

Explicó que se trata de una industria con alto efecto multiplicador porque cada producción puede involucrar cientos de trabajadores y activar cadenas en transporte, turismo, hospedaje, alimentación, servicios técnicos y comercio local, ampliando significativamente su impacto económico en distintas regiones del país. En México, el sector audiovisual genera decenas de miles de empleos directos e indirectos y forma parte de uno de los mercados más dinámicos de América Latina.

Haces Barba indicó que según estimaciones del sector, la industria audiovisual en México involucra miles de empleos por producción y genera un impacto transversal en sectores como transporte, turismo, servicios técnicos y logística, lo que la convierte en una de las industrias con mayor efecto multiplicador en la economía.

En este contexto, el diputado federal y líder sindical, señaló que el verdadero potencial de estos incentivos dependerá de su impacto en el mercado laboral. “Hoy México tiene condiciones para atraer más producción audiovisual, pero el reto no es solo la inversión, es que ese crecimiento se traduzca en empleo formal, bien remunerado y con capacitación para las y los trabajadores”, apuntó.

En este contexto, dejó en claro que la validación de las reglas operativas del esquema brinda certidumbre a productores nacionales e internacionales, en un entorno donde plataformas globales buscan eficiencias en costos y talento especializado.

Desde la visión sindical, dijo, este escenario abre una oportunidad estratégica para ordenar y profesionalizar el empleo en la industria creativa, donde aún existen esquemas informales.

“Si logramos vincular estos incentivos con condiciones laborales claras, México no solo puede competir con otros países, puede consolidarse como un destino confiable para invertir y generar oportunidades”, precisó.