Advirtió que intercambio entre México y EU supera los 800 mil millones de dólares anuales y sostiene millones de empleos

En el inicio de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá, diputados federales se reunieron con congresistas demócratas y republicanos en Washington.

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El diputado Pedro Haces, al fijar la postura sobre el acuerdo comercial que articula la economía regional, en un contexto en el que el intercambio entre México y Estados Unidos supera los 800 mil millones de dólares anuales y sostiene millones de empleos en ambos países. “El comercio entre México y Estados Unidos, nuestro socio comercial número uno, no puede acabarse”, advirtió.

El legislador subrayó que la revisión del T-MEC en los próximos meses será determinante para mantener la estabilidad económica de la región y evitar afectaciones en las cadenas productivas, por lo que dijo que es fundamental confirmar el T-MEC en junio.

En este contexto, Haces Barba destacó el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum en la conducción de la relación bilateral, así como la confianza en la experiencia y capacidad del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien encabeza los esfuerzos de diálogo y negociación del T-MEC.

Durante su agenda en Washington, también subrayó la importancia del diálogo directo con legisladores de ambos partidos en Estados Unidos como vía para construir acuerdos en temas estratégicos.

Asimismo, señaló que la cooperación entre países es fundamental para enfrentar retos compartidos como la migración, la seguridad y la competitividad económica.

Desde su doble responsabilidad como legislador y líder de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (Catem), dijo que impulsa una visión que vincula comercio, empleo y estabilidad económica como base del desarrollo regional.

Su presencia en el Capitolio se da en un contexto en el que la relación México–Estados Unidos es eje central de la economía de América del Norte, con impactos directos en millones de trabajadores, tanto en México como en la comunidad migrante en Estados Unidos.