Pegula vence a Starodubtseva y retiene el título en Charleston 2026

Jessica Pegula gana el WTA 500 de Charleston y suma su undécimo título individual tras vencer a Yuliia Starodubtseva.

Washington, 5 abr (EFE).- La estadounidense Jessica Pegula retuvo este domingo el WTA 500 de Charleston (Estados Unidos) y sumó su undécimo título en individuales tras imponerse en la final a la ucraniana Yuliia Starodubtseva.

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Pegula, actual quinta raqueta del mundo, derrotó a Starodubtseva (n.89) por un doble 6-2 en 1 hora y 22 minutos. La ucraniana, que nunca había pasado de una ronda de cuartos de final, provenía de la fase previa.

Las dos jugadoras dispusieron de seis pelotas de ‘break’ en la final sobre la tierra batida verde de Charleston (Carolina del Sur), pero Pegula convirtió cinco, por solo una de Starodubtseva.

Pegula, además, ganó el 76,5 % de puntos con el primer saque y el 52,2 % con el segundo, así como el 58,9 % y el 52,9 % al resto ante la ucraniana.

El de este domingo fue el único partido que Pegula resolvió en dos sets en Charleston, tras superar las cuatro rondas anteriores en tres mangas.

“No sé cuántas horas he pasado en la pista esta semana, pero han sido demasiadas”, dijo Pegula, con el trofeo en brazos, tras la final. “Gracias por el apoyo durante tantos partidos a tres sets. Sí, ha sido una semana muy larga para mí”, insistió.

Este es el undécimo título individual de la carrera de Pegula -que también suma siete en dobles-, el cuarto de categoría WTA 500 y el segundo del año, tras conquistar el WTA 1.000 de Dubái.

Pegula, que también conquistó Charleston en 2025, lidera la WTA en victorias en 2026 con 24 triunfos y es la única jugadora con dos títulos, junto a Aryna Sabalenka, que suma tres.

La única jugadora que había ganado dos años seguidos en Charleston antes que Pegula fue Serena Williams en 2012 y 2013.