Pemex evalúa alianza con Petrobras para aguas profundas, confirma Sheinbaum

La administración federal abrió la posibilidad de una alianza energética entre Petróleos Mexicanos (Pemex) y la petrolera brasileña Petrobras, luego de que el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, planteó una colaboración enfocada en exploración de aguas profundas en el Golfo de México.

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La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la propuesta surgió durante una conversación telefónica con Luiz Inácio Lula da Silva, quien destacó la experiencia técnica de Petrobras en perforaciones de hasta 2500 metros, un campo donde la empresa brasileña ha consolidado capacidades tecnológicas y operativas.

Precisó que México no ha tomado una decisión y que el tema se encuentra en fase de análisis, con la previsión de que la directiva de Petrobras visite el país en abril para sostener reuniones con el director de Pemex, la Secretaría de Energía y la propia Presidencia.

El planteamiento se inserta en una agenda más amplia de cooperación energética entre ambos países, que incluye intercambios técnicos previos y el interés de México en el desarrollo de biocombustibles como el etanol, donde Brasil cuenta con experiencia histórica en producción a partir de caña.

También existe interés en investigaciones sobre biomasa, incluido el aprovechamiento del maguey, con la intención de establecer vínculos entre centros de investigación de ambos países para diversificar el desarrollo energético.

La mandataria reiteró que cualquier decisión deberá alinearse con su política energética, que fija un límite de producción petrolera en 1.8 millones de barriles diarios por razones ambientales y de sostenibilidad, además de priorizar la racionalidad en la explotación de los recursos.

Claudia Sheinbaum indicó que la eventual colaboración con Petrobras podría representar una opción para fortalecer la exploración de nuevos yacimientos, aunque subrayó que el análisis incluirá la evaluación de beneficios técnicos, económicos y ambientales antes de concretar cualquier acuerdo.