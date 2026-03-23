Pemex perfila desaparición de la mayoría de sus filiales

La presidenta Sheinbaum anunció la eliminación progresiva de la mayoría de las filiales de Pemex como parte de una reconfiguración administrativa que busca concentrar operaciones

El gobierno federal anunció que la mayoría de las filiales de Petróleos Mexicanos entrarán en un proceso de desaparición como parte de una reestructuración que busca simplificar la operación de la empresa productiva del Estado y eliminar esquemas que operaban bajo criterios distintos al marco público.

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Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que ya no existen subsidiarias en Pemex y que actualmente funciona como una sola empresa, por lo que las filiales, que aún persisten bajo esquemas de derecho privado, serán eliminadas de manera progresiva.

“Las filiales llevan su tiempo porque requiere un proceso legal jurídico para poderla cerrar, pero el objetivo es que prácticamente todas desaparezcan. Y las que permanezcan se van a someter a los procesos de transparencia, de licitación. Deben someterse, ya está en la ley”, explicó.

Entre las excepciones se encuentran áreas vinculadas a la comercialización internacional de combustibles y la producción de fertilizantes, aunque el objetivo general es reducir al mínimo estas figuras, al considerar que su existencia ya no responde a las necesidades operativas actuales.

La decisión se da en un contexto de cuestionamientos sobre los mecanismos de contratación de estas filiales, que operaban sin los mismos requisitos de licitación pública y transparencia que rigen a las entidades del Estado, lo que generó críticas sobre posibles espacios de opacidad.

El Ejecutivo federal indicó que las unidades que permanezcan deberán ajustarse plenamente a los procesos de transparencia y licitación establecidos en la ley, con el objetivo de alinear todas las operaciones de Pemex a un mismo marco normativo.

La desaparición de estas estructuras implica un rediseño administrativo que busca centralizar funciones y evitar la dispersión de responsabilidades, en un momento en que la política energética federal prioriza el control estatal y la eficiencia operativa.

El proceso requerirá ajustes legales y administrativos que se desarrollarán de forma gradual, mientras se define el destino de los activos, contratos y personal vinculados a estas filiales.