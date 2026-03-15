Pensión Bienestar 2026: qué adultos mayores cobran del 16 al 20 de marzo

Consulta la lista de adultos mayores que reciben el pago de la Pensión Bienestar del 16 al 20 de marzo de 2026, según el calendario oficial del programa

El pasado 2 de marzo, la titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, anunció el calendario oficial de pagos de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores correspondiente al bimestre marzo-abril de 2026.

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Durante este periodo, adultos mayores, mujeres en edad avanzada, personas con discapacidad y mujeres jefas de familia recibirán un apoyo económico bimestral, con el objetivo de fortalecer su economía familiar.

📢 ¡Aviso importante!



Beneficiarias y beneficiarios de la #PensiónAdultoMayor, #PensiónDiscapacidad, #PensiónMujeresBienestar y del #ProgramaMadresTrabajadoras, del 2 al 26 de marzo recibirán los recursos de sus @apoyosbienestar correspondientes al bimestre marzo-abril 2026.



En… pic.twitter.com/n0JvKtPCVx — Banco del Bienestar (@bbienestarmx) March 2, 2026

Estos programas forman parte de las políticas sociales impulsadas por el gobierno federal para respaldar a los sectores más vulnerables de la población.

Como ocurre en cada operativo de pago, los recursos se depositan de manera escalonada directamente en las tarjetas del Banco del Bienestar, lo que permite evitar aglomeraciones y facilitar el acceso al dinero para los beneficiarios. De esta forma, cada persona recibe su apoyo según el calendario establecido.

De acuerdo con el cronograma oficial, los depósitos se realizan conforme a la primera letra del apellido del beneficiario, por lo que las mujeres inscritas en los programas sociales también reciben su pago en las mismas fechas programadas durante el mes de marzo.

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¿Por qué no hay pago el lunes 16 de marzo de la Pensión Bienestar 2026?

Para esta semana, el calendario tendrá una pausa el lunes 16 de marzo, debido al día festivo por el natalicio de Benito Juárez. Los depósitos se reanudarán el martes 17 de marzo, cuando continuará la dispersión de recursos para los beneficiarios.

La #PensiónAdultosMayores llega a más de 13 millones de personas de 65 años en adelante de todo el país, con el fin de mejorar su economía y calidad de vida. 🧓🏻👨🏻‍🦳



📅 Los depósitos del bimestre marzo-abril están en curso. Consulta el calendario de pagos: https://t.co/LXVokhpCLb pic.twitter.com/NcwsWq3x2S — Programas para el Bienestar (@apoyosbienestar) March 11, 2026

Lista de adultos mayores que reciben pago del 16 al 20 de marzo

El calendario de pagos para esta semana queda de la siguiente manera:

Martes 17 de marzo: apellidos que comienzan con M.

Miércoles 18 de marzo: apellidos con N, Ñ y O.

Jueves 19 de marzo: apellidos con P y Q.

Viernes 20 de marzo: apellidos que comienzan con R.

Cabe destacar que no es obligatorio retirar el dinero el mismo día del depósito, ya que la tarjeta funciona como una cuenta de ahorro donde el dinero permanece seguro.

¿De cuánto es el pago de la Pensión Bienestar en el 2026?

Para 2026, los montos de los programas sociales tuvieron un incremento respecto a 2025, con el objetivo de mantener su valor frente a la inflación.