El Gobierno de México se alista para realizar el pago de las Pensiones del Bienestar correspondientes al bimestre mayo-junio de 2026, uno de los apoyos más importantes para millones de beneficiarios en el país. LEE ADEMÁS: Exatlón México 2026: filtran al eliminado del domingo 26 de abril Aunque todavía no hay calendario oficial, todo apunta

El Gobierno de México se alista para realizar el pago de las Pensiones del Bienestar correspondientes al bimestre mayo-junio de 2026, uno de los apoyos más importantes para millones de beneficiarios en el país.

LEE ADEMÁS: Exatlón México 2026: filtran al eliminado del domingo 26 de abril

Aunque todavía no hay calendario oficial, todo apunta a que los depósitos comenzarán a inicios de mayo, siguiendo la dinámica de periodos anteriores.

¿Cuándo depositan la Pensión Bienestar en mayo 2026?

Sin embargo, en ciclos previos los pagos suelen arrancar en los primeros días del mes, por lo que se prevé que el inicio sea a partir del lunes 4 de mayo, con depósitos escalonados según la letra del apellido.

¿Quiénes reciben este apoyo?

Los programas contemplados dentro de este esquema incluyen a distintos sectores de la población. Entre ellos destacan la Pensión para Adultos Mayores, el programa Mujeres Bienestar (60 a 64 años), el apoyo a Personas con discapacidad y el programa para Madres trabajadoras, todos con depósitos directos.

Montos confirmados para cada programa

Los montos bimestrales ya están definidos y varían según el programa. Los adultos mayores reciben 6,400 pesos, mientras que Mujeres Bienestar obtiene 3,100 pesos.

Por su parte, las personas con discapacidad reciben 3,300 pesos y las madres trabajadoras 1,650 pesos, recursos que buscan fortalecer la economía familiar.

Depósitos directos al Banco del Bienestar

El dinero es entregado mediante depósito directo a la tarjeta del Banco del Bienestar, lo que facilita el acceso a los recursos sin intermediarios. Esta modalidad permite a los beneficiarios disponer de su dinero de forma segura y sencilla.

¿Cómo consultar si ya te depositaron?

Existen varias formas para verificar el saldo. Se puede usar la app del Banco del Bienestar, ingresando con tarjeta y NIP; también mediante una llamada al 800 900 2000, seleccionando la opción correspondiente, o directamente en un cajero automático, donde se puede consultar el saldo de manera rápida.

Las autoridades recuerdan que no es necesario retirar el dinero de inmediato, ya que puede mantenerse seguro en la cuenta. Se recomienda estar atentos, ya que en los próximos días se dará a conocer el calendario oficial de pagos de mayo 2026, lo que permitirá conocer con precisión la fecha de depósito.