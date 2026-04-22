Ante el incremento constante de los precios de diversos productos durante el primer trimestre de este año, los pequeños comerciantes están trabajando 16 horas como mínimo para salir adelante, toda vez que están obteniendo márgenes reducidos de operación y sus ganancias son mínimas.

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Al presentar los Resultados de la Encuesta de Vida Saludable 2026 “Nuestro cuerpo es la principal herramienta de trabajo”, el presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), Cuauhtémoc Rivera afirmó que las ventas de los pequeños comerciantes se han reducido entre 10 y 15% entre enero y marzo de 2026.

“El IEPS que se empezó a aplicar en enero fue el banderazo de salida para una presión inflacionaria este trimestre, muy duro y, por tanto, ha hecho que las ventas estén muy golpeadas, muy caídas. Puedo dar cuenta de que al menos ha habido una caída en el consumo de entre el 10 y el 15%, dependiendo la región, porque también hay que decir que son realidades económicas diferenciadas“, dijo en conferencia de prensa.

Rivera señaló que el mercado nacional es muy grande y se tienen realidades diferenciadas según la región, sin embargo, aseguró, “el promedio -de caída de ventas- es de 10 a 15 y ahorita el número de visitas a la tienda cada vez se reduce“, a lo que se suma la situación de inseguridad que se vive en muchas localidades del país, en donde los pequeños comerciantes son víctimas de la extorsión.

Por otro lado, al ser cuestionado sobre las expectativas económicas ante el Mundial de Fútbol 2026, el líder de la ANPEC comentó que si bien este año está siendo difícil, insistió que el sector espera que se reactive la economía a partir de junio próximo y en el segundo trimestre del año.

Por otro lado, y en medio de un debate nacional que “insiste en regular, prohibir y restringir, el pequeño comercio está haciendo lo que pocos reconocen: cuidarse por decisión propia“.

De ahí que de los resultados de la Encuesta de Vida Saludable 2026, aplicada a dos mil 017 comerciantes en todo el país, “se desprende una realidad que contrasta con el discurso oficial: los tenderos sí están adoptando hábitos saludables“.

Lo anterior, porque 89.2% de los pequeños comerciantes sí procuran y cuidan su salud al consumir agua diariamente; 70.4% consume frutas todos los días; 51.6% lleva a cabo actividad física, mientras que 83.6% afirma que no fuma.

“No son cifras aspiracionales, son prácticas reales. La salud no se puede imponer por decreto ni por prohibiciones comerciales. Es un tema de voluntad, de información y de conciencia. Si el comerciante se enferma, cierra; y si cierra, no hay ingreso”, sentenció Rivera.

Por ello, sostiene que aplicar prohibiciones comerciales al pequeño comercio no resolverá el problema de obesidad en México. Ese no es el camino que, además, perjudica no sólo al sector sino a la población en general al tratarla como si no tuviera conciencia de sí misma, aboliendo su libre albedrío para escoger qué es lo que come y que no.

“Se deben incentivar políticas públicas de información respecto al cuidado del cuerpo y la salud, promoviendo de manera responsable los buenos hábitos alimenticios, trabajando en conjunto con el canal tradicional y no amarrándole las manos para que no pueda desempeñar su papel en la sociedad”, puntualizó el presidente de los pequeños comerciantes.