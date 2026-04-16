Periodista de NFL de The Athletic dimite tras publicarse fotos con entrenador de Patriots

La periodista Diana Russini renunció a The Athletic tras la polémica por fotos con el coach Mike Vrabel que derivaron en una investigación interna

Nueva York, 15 abr (EFE).- La periodista deportiva especializada en NFL, Diana Russini, dimitió de The Athletic una semana después de la publicación de unas fotografías suyas junto al entrenador de los New England Patriots, Mike Vrabel, en un hotel de Arizona, las cuales provocaron una investigación interna del medio, propiedad de The New York Times.

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“No tengo ningún interés en someterme a un escrutinio público que ya ha causado mucho más daño del que estoy dispuesta a aceptar. He decidido dar un paso al costado antes de que mi contrato expire el 30 de junio”, expresó Russini en un comunicado.

Las imágenes, publicadas por el New York Post el 7 de abril, muestran a Russini y Vrabel en actitudes cercanas en un hotel de Sedona, Arizona, durante marzo.

I submitted my letter of resignation to The Athletic. Everything I have to say about it is below. pic.twitter.com/401nrtbEsj — Dianna Russini (@DMRussini) April 14, 2026

Tanto el entrenador de los Patriots como la periodista, ambos casados, restaron importancia a las fotos en sus declaraciones.

“He cubierto la NFL con profesionalismo y dedicación”, afirmó Russini, quien envió su dimisión al editor ejecutivo de The Athletic, Steven Ginsberg.

El medio mantiene abierta una investigación interna para esclarecer los hechos, la cual continuará pese a la renuncia.

Diana Russini se incorporó a The Athletic en 2023 tras una década en ESPN, donde trabajó como reportera y analista de la NFL, además de conducir un pódcast.

Por su parte, Mike Vrabel fue campeón de tres Super Bowl con los Patriots como jugador y recientemente llevó al equipo a una final como entrenador.