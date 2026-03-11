Periodistas denuncian violencia digital y cuestionan límites de la libertad de expresión

Las periodistas Dalila Escobar y Liliana Noble denunciaron agresiones y campañas de hostigamiento en redes sociales durante su participación en la conferencia presidencial

Dos reporteras que participan en la conferencia matutina denunciaron violencia digital y mediática durante la conferencia encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al señalar que su trabajo periodístico ha derivado en campañas de hostigamiento en redes sociales, agresiones públicas y contenidos ofensivos desde medios públicos.

Dalila Escobar, de Proceso, expuso que algunos contenidos difundidos en redes sociales o incluso en medios públicos provocan oleadas de agresiones contra reporteras. Señaló que ciertos videos o publicaciones presentan sus preguntas como confrontaciones con la presidenta, lo que detona campañas de insultos y descalificaciones.

La periodista también cuestionó programas de Canal 11 que, según su testimonio, caricaturizan a reporteras mediante imitaciones hechas por hombres. Consideró que ese tipo de representaciones no constituyen sátira política, sino agresiones que colocan a las mujeres en una posición vulnerable frente a audiencias digitales.

En respuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que existe una línea compleja entre el debate político, la crítica y la violencia. Indicó que la discusión sobre esos límites no puede resolverse únicamente desde el gobierno, sino que requiere un debate público más amplio sobre la libertad de expresión y el respeto a las personas.

Sheinbaum sostuvo que el gobierno mantiene una postura contra la violencia hacia las mujeres, pero reconoció que determinar cuándo una crítica se convierte en agresión implica criterios difíciles de establecer sin afectar la libertad de opinión.

Liliana Noble, de Pulso Saludable, señaló que las agresiones en plataformas digitales también afectan a quienes cubren la conferencia presidencial. Relató que al transmitir la mañanera recibe insultos, acusaciones falsas o bloqueos en plataformas como TikTok y Facebook, lo que a su juicio revela fallas en los mecanismos de moderación.

La periodista añadió que algunos algoritmos permiten la circulación de contenidos que promueven violencia o autolesiones entre menores, mientras restringen publicaciones informativas. Ante ello propuso abrir foros nacionales para discutir el papel de las plataformas digitales y la protección de las mujeres frente al acoso en línea.

Sheinbaum cerró el intercambio con un llamado a mantener la conferencia como un espacio de debate respetuoso. Señaló que las diferencias políticas deben centrarse en los argumentos y no en ataques personales, particularmente cuando se dirigen contra mujeres que participan en la discusión pública.