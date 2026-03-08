La mexicana dio por fin el paso definitivo en la noche al vencer a la estrella de AEW, Mercedes Moné, en el turno estelar

En una función histórica dedicada al 8M, donde las mujeres tomaron el control total del evento (micrófonos, jueceo y cuadrilátero), Persephone se consagró como la nueva Campeona Mundial del CMLL. La mexicana dio por fin el paso definitivo en la noche al vencer a la estrella de AEW, Mercedes Moné, en el turno estelar.

Desde el inicio, Moné buscó imponer condiciones con su estilo rudo y desplantes de superioridad. La estadounidense, quien lució una máscara como parte de su equipo, encendió los ánimos al encarar a la madre de Persephone en la primera fila, lo que provocó una respuesta inmediata de la familia de la mexicana, quienes incluso llegaron a lanzarle un refresco tras bajar del ring.

A pesar del castigo sistemático al brazo, Persephone logró resistir. La clave del encuentro llegó cuando la mexicana aplicó un crucifijo para azotar a la campeona, aunque la cuenta se quedó en dos segundos.

Finalmente, “La Diosa” aprovechó el momento para lanzarse desde la tercera cuerda y sellar la victoria con una plancha sapito, logrando la cuenta de tres ante el estruendo de la Arena México.

Al finalizar el combate, la nueva monarca fue tajante con su rival: “Ella va de bajada. Ya está vieja. Perse sacrificó mucho para conseguir esto y nadie me lo quitará”, sentenció como advertencia para el resto del vestuario.

Resultados y debuts

La cartelera femenina arrojó los siguientes resultados:

Campeonato Nacional de Parejas: Kira y Skadi retuvieron exitosamente sus títulos ante Metálica y Kandela .

retuvieron exitosamente sus títulos ante . Mano a mano: Maika derrotó a Dark Silueta .

derrotó a . Debuts: Garra Negra (anteriormente conocida como Hija de Gatubela ) junto a Keyra hicieron su presentación oficial enfrentando a La Catalina y Zeuxis .

(anteriormente conocida como ) junto a hicieron su enfrentando a . Campeonato Mundial de Parejas: Lluvia y Jarochita mantuvieron sus cinturones al vencer a la dupla de Stardom , integrada por Starlight Kid y Mei Seira .

mantuvieron sus cinturones al vencer a la dupla de , integrada por . La Magnífica consiguió la Copa Irma González .

consiguió la . Mina Shirakawa venció a Zeuxis .

venció a . Megan Bayne derrotó a Olympia. Ambos combates formaron parte del cruce AEW vs CMLL.

Dato técnico: La transmisión oficial del CMLL estuvo a cargo de Gabriela Fernández de Lara y Ana Gutiérrez, mientras que Gaby Lou fungió como la anunciadora oficial del evento.