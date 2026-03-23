Pese a alza de diésel, Profeco reporta 90 por ciento de gasolineras bajo tope

Reconoció que persisten diferencias de hasta 20 pesos entre regiones; el precio diésel y premium ha alcanzado más de 29 pesos

A pesar del aumento desproporcionado de la gasolina premium y el diésel, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que 90 por ciento de las estaciones de servicio en el país mantiene el precio de la gasolina Magna por debajo de los 24 pesos por litro.

LEE ADEMÁS: Banco del Bienestar: cuándo podrás hacer transferencias y pagos desde la app

Durante la presentación del informe semanal de precios, el titular de la dependencia, Iván Escalante, señaló que el comportamiento general del mercado muestra estabilidad en el precio promedio, aunque advirtió que existen variaciones relevantes entre distintas regiones del país.

Ovaciones reportó una tendencia al alza en la gasolina premium y el diésel, con registros en Tampico, Puebla y Tijuana que evidenciaron una ampliación de la brecha frente a la gasolina regular con precios que rebasaron los 29 pesos por litro.

El funcionario indicó que, en algunos casos, la diferencia entre el precio más bajo y el más alto puede alcanzar hasta 20 pesos por litro, lo que refleja disparidades en la oferta y la competencia entre estaciones de servicio.

Escalante detalló que el precio más bajo registrado para la gasolina regular se ubicó en alrededor de 21 pesos por litro, mientras que otros establecimientos mantienen costos significativamente superiores, lo que impacta directamente en el gasto de los consumidores.

En Tijuana, se reportó que del 3 de marzo al 20 de marzo el valor promedio del diésel subió dos pesos, al pasar de 25 a 27 pesos por litro, con estaciones por arriba de 28 pesos.

Puebla exhibió otra señal del mismo problema. Pese al tope nacional para la regular, varias estaciones superaron los 25 pesos en combustibles distintos a la Magna. En la capital poblana, una estación ofreció la premium en 27.14 pesos y el diésel en 29.54 pesos, mientras una Shell del bulevar Norte vendió el diésel en 29.69 pesos y la premium en 28.99 pesos.

Esta disparidad apunta a factores como logística, costos de transporte, competencia local y márgenes de ganancia, que limitan la homogeneidad del precio final al consumidor.

Ante este panorama, la Profeco reiteró el llamado a comparar precios antes de cargar combustible, utilizando herramientas como la sección “Quién es quién en los precios”, disponible en la página oficial de la institución.

La dependencia sostuvo que la vigilancia continuará de manera permanente para verificar que las estaciones respeten los acuerdos establecidos y evitar prácticas que afecten a los consumidores.

El gobierno federal ha señalado que este esquema busca evitar incrementos abruptos en el precio de los combustibles, en un contexto de volatilidad internacional en los mercados energéticos.