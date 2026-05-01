Philadelphia 76ers fuerzan séptimo juego ante Boston Celtics en los NBA Playoffs 2026

Los Philadelphia 76ers han forzado la serie de primera ronda de los NBA Playoffs 2026 ante Boston Celtics a un séptimo y definitorio juego. Los Sixers se impusieron por contundente marcador de 106-93 en el Xfinity Mobile Arena de la mano de Tyrese Maxey. Ahora, el partido decisivo se disputará el sábado por la noche en Boston, donde ambas quintetas definirán al ganador del pase a la siguiente ronda.

TE PUEDE INTERESAR: Atlas vs Cruz Azul: a qué hora juegan y dónde ver en vivo los cuartos de final

Maxey fue el líder anotador del encuentro con 27 puntos —21 de ellos en la primera mitad— además de repartir cinco asistencias y robar dos balones. Paul George contribuyó con 23 unidades, anotando 10 en el tercer cuarto, y en una noche donde los Sixers dependieron del tiro de tres puntos, George acertó cinco de ocho desde larga distancia mientras que Maxey convirtió tres de cinco.

Philadelphia también estuvo cerca de conseguir un triple-doble de Joel Embiid, quien registró 19 puntos, nueve rebotes y ocho asistencias, mientras que VJ Edgecombe y Kelly Oubre Jr. añadieron 14 puntos cada uno y combinaron para capturar 18 rebotes. Una demostración del equilibrio ofensivo del equipo.

Una ráfaga en el tercer cuarto puso a los Sixers en control del partido, superando a Boston 24-14 para tomar una ventaja de 82-63. Philadelphia estuvo cerca de aumentar aún más la diferencia, pero un triple de Andre Drummond sobre la bocina fue invalidado por haberse lanzado después de que el reloj expirara.

Los Sixers salieron agresivos en la segunda mitad, al ampliar su ventaja a 15 puntos con mates consecutivos de Edgecombe y Oubre. Tras un tiempo muerto, Derrick White anotó un triple para frenar temporalmente a los Sixers, pero un salto de Oubre y un triple de George elevaron la ventaja a 74-57 con 7:27 por jugarse en el tercer periodo.

Los Celtics, por su parte, disputaron el cuarto cuarto sin Jayson Tatum, quien abandonó el juego por molestias en la pantorrilla izquierda. Regresó a la banca de Boston con una bolsa de hielo en esa zona, una imagen que generó preocupación, especialmente porque Tatum sufrió la ruptura del tendón de Aquiles derecho en la final de la Conferencia Este del año pasado. Ante una desventaja considerable, tenía poco sentido arriesgar a su estrella, que terminó con 17 puntos y 11 rebotes.

Pero ninguno de los dos equipos disparó bien al comienzo del partido, aunque la afición de Philly estaba lista para estallar. La estrategia inicial de los Sixers era trabajar el balón hacia Embiid contra Neemias Queta, pero el camerunés optó rápidamente por intentos de triple en lugar de atacar el aro. Tras ponerse 11-4 arriba, Philadelphia falló dos triples y no pudo ampliar la ventaja, lo que permitió a Boston ponerse al frente con un triple de Tatum y un salto de Payton Pritchard.

Los Celtics anotaron los últimos siete puntos del primer cuarto, coronados por un triple de Sam Hauser, para tomar ventaja de 23-20. Ambos equipos intercambiaron el liderato seis veces a mediados del segundo cuarto antes de que los Sixers construyeran una ventaja de seis puntos con un tiro de media distancia de Edgecombe y dos tiros libres de Maxey.

Jaylen Brown cometió entonces su tercera falta de la primera mitad al empujar a Oubre, lo que lo envió a la banca. George anotó un triple para dar a los Sixers una ventaja de nueve puntos, que mantuvieron hasta que Maxey amplió la diferencia con otro triple para ponerse 56-44. Anotó una vez más antes del medio tiempo, sumando 13 puntos en el segundo cuarto y 21 en la primera mitad, mientras Philadelphia se iba al descanso arriba 58-49. Ahora, todo se definirá en Boston.