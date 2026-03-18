Pide Kenia López aclarar participación de la presidenta en proceso de revocación

Pide aclarar en el dictamen esta parte y reconoce que se haya corregido el tema de la paridad de género en la reforma

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, aseguró que es muy importante la decisión del gobierno federal de corregir el error que eliminaba la paridad de género en el Plan B de la reforma electoral y consideró que es necesario mantener este principio intocable.

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Sin embargo, consideró que el Plan B sí contempla la posibilidad de difundir el proceso de revocación de mandato y promover el voto a su favor, por lo que solicitó que se aclare esta reforma propuesta al artículo 35 constitucional y se perfeccione en el dictamen.

Explicó que históricamente ha habido reclamos de la sociedad cuando un presidente de la República toma una elección o discusión pública en primera persona.

“En estricto sentido la iniciativa sí contempla esa posibilidad. Entonces, ojalá se pueda aclarar en el dictamen, ojalá pueda haber certeza de si hay promoción o no, porque si la presidenta hoy dijo que no, pero el documento sí lo deja tentativo, lo deja posible, pues yo creo debe aclararse”, señaló.

En entrevista, insistió en que la propuesta enviada al Senado de la República contempla la posibilidad de que la persona que está en proceso de revocación pueda hacer promoción de sí misma y citó que la iniciativa dice expresamente que la persona sujeta a revocación podrá difundir el proceso y promover el voto a su favor en los términos que establezca la ley de la materia.

“Me parece que será muy importante para México saber cuál es la intención de la iniciativa y, por supuesto, cuál será la intención del legislador para resolver este tema”, reiteró.

Agregó que argumentar a su favor en un proceso de revocación de mandato para defenderse no es lo mismo que promover el voto a favor de una persona, por lo que llamó a hacer una reflexión profunda sobre el tema y precisar la redacción.

Por otra parte, López Rabadán reconoció que se haya aceptado el lamentable error de eliminar la paridad constitucional en el Plan B, pues, dijo, refrenda la necesidad de continuar trabajando para que las mujeres en este país puedan tener acceso a los espacios deliberativos y de ejercicio público.

“Me parece inteligente haberlo reconocido, pero, sobre todo históricamente necesario que no se toque y que al contrario se siga reconociendo la posibilidad de que las mujeres estén en la toma de decisiones”, abundó.

Por lo que toca a la ruta para la elección de tres nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), la diputada del PAN informó que se están generando las condiciones para tener un acuerdo que sea acompañado por todos los grupos parlamentarios.

“Es un acuerdo importante que, por cierto, se votará en lo posible vía nominal y para no especular a propósito de las definiciones, porque en eso estamos, pues yo espero que hoy podamos lograr el acuerdo. Es un tema importantísimo. Estamos hablando de tres consejeros, consejeras del INE y, bueno, estamos intentando construir una convocatoria en donde todos los grupos parlamentarios puedan acompañarnos”, concluyó.