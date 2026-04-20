Pide Sheinbaum aclarar operativo en Chihuahua

La presidenta Claudia Sheinbaum solicitó información al gobierno de Chihuahua y a Estados Unidos tras un operativo en el que murieron agentes y participaron funcionarios estadounidenses sin conocimiento federal

Luego de un operativo en el que murieron agentes en un accidente y donde participó personal estadounidense sin conocimiento del gobierno federal, la presidenta Claudia Sheinbaum solicitó información al gobierno de Chihuahua y a la embajada de Estados Unidos.

LEE ADEMÁS: Eclipses 2026: fechas exactas del eclipse solar y lunar que oscurecerán el día y la noche

La mandataria informó que la administración federal no tenía registro previo de la participación de agentes extranjeros en esa acción. Indicó que el gabinete de seguridad estableció contacto con autoridades estadounidenses y estatales para conocer las condiciones en que se llevó a cabo el operativo.

El gobierno federal analiza si existió alguna violación a la Ley de Seguridad Nacional, ya que la colaboración con agencias extranjeras se rige por protocolos específicos. La presidenta señaló que la relación bilateral contempla intercambio de información, principalmente en inteligencia, sin operaciones conjuntas en territorio.

Las autoridades también revisan el papel de las instituciones del estado de Chihuahua en la coordinación del operativo. La federación subrayó que la relación con gobiernos extranjeros corresponde al ámbito federal, por lo que cualquier colaboración requiere autorización conforme a la Constitución.

La presidenta expresó condolencias por el fallecimiento de los agentes y señaló que el gobierno mantiene comunicación con la representación diplomática estadounidense. Añadió que la prioridad consiste en esclarecer los hechos sin afectar los mecanismos de cooperación vigentes.

El gobierno federal informará los resultados una vez que concluya la recopilación de datos. La investigación busca establecer responsabilidades y determinar si el operativo se ajustó al marco legal que regula la presencia de personal extranjero en tareas de seguridad en México.