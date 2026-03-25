Piden sancionar uso de uniformes o insignias para delinquir

Con el objetivo de castigar a quienes porten uniformes piratas para hacerse pasar por algún servidor público o autoridad, la diputada local Jannete Guerrero Maya propuso reformar el Código Penal para castigar con hasta 9 años de prisión, y multas que pueden llegar a los 59 mil pesos, la usurpación de funciones públicas.

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La legisladora del PT explicó que en los últimos años en la capital se ha registrado un incremento sostenido en delitos vinculados con la suplantación de personas servidoras públicas, a través de uniformes, insignias falsas o identificaciones institucionales que simulan ser verdaderas para cometer delitos como el robo, la extorsión y el fraude; particularmente en alcaldías como Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc.

“Un uniforme, insignia institucional o credencial, así como vehículos con cromática gubernamental y escudos, no son elementos aleatorios o accesorios, son símbolos de autoridad que buscan garantizar a la gente legalidad y confianza. Su utilización indebida no sólo implica un engaño individual, sino una afectación directa al orden público, al principio de legalidad y a la confianza institucional”, aseguró.

La propuesta de la diputada Guerrero Maya plantea modificar el artículo 276 del actual Código Penal local a efecto de incrementar las penas en circunstancias específicas al usurpar funciones públicas cuando se utilicen elementos con apariencia oficial, exista un beneficio económico, se haga para cometer otro delito o cuando las víctimas sean de grupos de atención prioritaria.

“Una respuesta penal más severa en estos casos cumple una función preventiva general; es también enviar un mensaje claro de intolerancia frente a la simulación de autoridad. Aumentar el costo de una conducta deshonesta que pretende retar a la autoridad por creer que cualquiera puede suplantar al gobierno sin consecuencia alguna, no puede permitirse más”, concluyó la petista.