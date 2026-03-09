Pittsburgh Steelers añaden talento a su cuerpo de receptores con Michael Pittman

Los Indianapolis Colts acordaron intercambiar al receptor abierto Michael Pittman con los Pittsburgh Steelers. La noticia ha sacudido el mercado de la NFL en plena agencia libre, ya que es uno de los receptores más experimentados de la liga y formará parte del renovado proyecto del equipo dirigido por Mike McCarthy.

LEE ADEMÁS: Mapa del Palenque Metepec 2026: zonas, precios y la mejor ubicación para los conciertos

Indy y Pittsburgh intercambiarán selecciones de rondas finales del Draft como parte del intercambio. Los detalles específicos de las selecciones no fueron revelados de inmediato, pero en NFL Network especialistas indicaron que se trata de un movimiento pensado para beneficiar a ambas franquicias en términos de tope salarial y necesidades deportivas.

El traspaso de Pittman se hizo necesario una vez que los Colts aseguraron un contrato a largo plazo con Alec Pierce, y mientras siguen negociando un contrato con el mariscal de campo Daniel Jones. La directiva de Indianápolis priorizó la continuidad de Pierce, quien emergió como la principal amenaza aérea del equipo, dejando a Pittman en una posición incómoda dentro de la estructura salarial y deportiva de la franquicia.

Pittman firmó una extensión de contrato por tres años y 70 millones de dólares en marzo de 2024, que habría supuesto un impacto de 29 millones en el tope salarial en 2026. Esa cifra resultaba difícil de justificar para un receptor que había pasado a ser la segunda opción en el esquema ofensivo, lo que aceleró las conversaciones para encontrar un destino donde pudiera recuperar su protagonismo.

Los Steelers, a su vez, firmarán a Pittman Jr. una nueva extensión de contrato por tres años y 59 millones de dólares. El nuevo acuerdo representa una reducción en el salario anual promedio respecto a su contrato anterior, pero le garantiza estabilidad a largo plazo y la oportunidad de ser parte de un proyecto ambicioso en Pittsburgh.

Pittman, de 28 años, ha pasado toda su carrera de seis años en Indianápolis, atrapando 485 pases para 5,254 yardas (promedio de 10.8 yardas) y 25 touchdowns en 95 partidos (86 como titular). Aunque logró su mejor marca personal con siete recepciones de touchdown en 2025, su rendimiento general disminuyó a medida que comenzó a cederle protagonismo a Pierce en la ofensiva de los Colts. La temporada pasada, Pittman registró 67 recepciones para 721 yardas, sus cifras más bajas desde su año de novato.

Ahora Pierce es el indiscutible número uno en Indianápolis, y Pittman tiene un nuevo comienzo en Pittsburgh. Los Steelers carecían de un verdadero complemento para DK Metcalf en el juego aéreo, ya que ningún otro receptor atrapó más de 31 pases la temporada pasada. La llegada de Pittman transforma de inmediato el cuerpo de receptores, dándole a Metcalf un acompañante de lujo que puede estirar las defensivas y generar emparejamientos favorables.

Pero determinar quién jugará como mariscal de campo en el equipo de Mike McCarthy sigue siendo una incógnita, pero la posición de receptor es ahora más sólida. Pittsburgh maneja varias opciones bajo centro, incluyendo la posibilidad de seleccionar a un pasador en el próximo Draft o explorar el mercado de veteranos disponibles. Lo que ya no es una preocupación es la calidad de sus objetivos aéreos, con Metcalf y Pittman formando una de las duplas más temibles de la Conferencia Americana.