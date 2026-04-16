Pittsburgh Steelers necesitan una respuesta de Aaron Rodgers a menos de una semana del NFL Draft 2026

La incertidumbre sobre el futuro de Aaron Rodgers mantiene en suspenso la planificación de los Pittsburgh Steelers de cara al Draft de la NFL

Aaron Rodgers ha hecho que la espera en los Pittsburgh Steelers se vuelva insostenible. A punto de cumplir 43 años en diciembre, el veterano quarterback aún no ha confirmado si regresará la próxima temporada. El equipo seis veces ganador del Super Bowl esperaba una respuesta dentro de los 30 días posteriores al final de la temporada 2025. Luego, el plazo se pospuso hasta la agencia libre. Después, hasta el Draft. Ahora, a menos de una semana del evento, siguen sin saber si su mariscal de campo estará o no.

TE PUEDE INTERESAR: FMF, Atlante y América se despidieron del Güero Burillo

Esta indecisión del cuatro veces MVP de la NFL ya no es un simple inconveniente. Se ha convertido en un obstáculo para el rumbo a largo plazo de la franquicia. Y el tiempo, ese rival que nunca pierde, se agota. Y la única razón por la que la espera ha sido comprensible se llama Mike Tomlin.

El nuevo entrenador en jefe de los Steelers compartió 13 temporadas con Rodgers en Green Bay, un periodo en el que los Packers lograron un récord de 100-57-1 en temporada regular con el pasador californiano como titular. Además de una victoria en el Super Bowl XLV, irónicamente, ante Pittsburgh.

Ambos se han mantenido en contacto cada dos días durante la pretemporada, y McCarthy asegura que Rodgers se encuentra en un estado muy positivo. Sin embargo, la paciencia de la organización negro y oro tiene un límite. Durante la pasada temporada baja, el quarterback lidiaba con un asunto personal que le impedía regresar. Ahora, la pregunta es inevitable: ¿cuál es la justificación para mantener a toda una ciudad en la incertidumbre?

Pittsburgh solo cuenta con dos mariscales de campo en su plantilla, el veterano Mason Rudolph y el jugador de segundo año Will Howard. Pero el equipo dispone de 12 selecciones del Draft de la NFL, incluidas cinco entre los 100 primeros, y ha estudiado a fondo a la clase de quarterbacks de este año.

De las 30 visitas previas al Draft, cuatro se dedicaron a esa posición. De hecho, Drew Allar, de Penn State, calificó su encuentro con McCarthy en el NFL Combine como uno de los más difíciles de la semana.

La franquicia se prepara para cualquier escenario, pero necesita saber cuál es el real. Si Rodgers decide no regresar, las opciones no son alentadoras.

Los Steelers, que no han tenido una temporada con récord negativo desde 2003, enfrentan por primera vez en casi dos décadas un futuro sin estabilidad clara en la posición de quarterback titular. A menos de una semana del Draft, la organización debe presionar a Rodgers: decidirse o seguir adelante sin él. Porque el reloj no se detiene.