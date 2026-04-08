Plan energético del gobierno proyecta duplicar producción de gas en el sexenio

La estrategia energética federal busca elevar la producción de gas natural y reducir la dependencia de importaciones desde Estados Unidos

La secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, y el director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, presentaron una estrategia para incrementar la producción de gas natural y disminuir la dependencia externa del suministro energético.

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El diagnóstico señala que México consume 9 mil millones de pies cúbicos diarios, con una dependencia cercana al 75% de importaciones, principalmente de Estados Unidos.

El plan proyecta aumentar la producción nacional de 2,300 a más de 4 mil millones de pies cúbicos diarios al final del sexenio, como base de crecimiento energético.

A largo plazo, la meta es alcanzar 8,600 millones de pies cúbicos diarios en 10 años, lo que permitiría reducir significativamente las importaciones y avanzar hacia la autosuficiencia energética.

La estrategia prioriza el desarrollo de yacimientos en el sureste y Golfo de México, así como el aprovechamiento del gas asociado al petróleo y gas seco.

Uno de los puntos clave es la posible explotación de recursos no convencionales (fracturación hidráulica) en el norte del país, lo que ha generado debate ambiental.

Ante ello, el gobierno creará un comité científico que evaluará la viabilidad técnica, ambiental y económica antes de tomar una decisión.

El plan se vincula con la transición energética, que busca elevar el uso de energías renovables al 38% para 2030.

El gas natural se mantendrá como combustible de transición, debido a su menor impacto ambiental, aunque su consumo seguirá creciendo por la demanda eléctrica e industrial.

La propuesta cambia el enfoque energético hacia la producción interna, con el objetivo de fortalecer la seguridad energética del país.