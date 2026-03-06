Plan Kukulcán: México desplegará más de 99 mil elementos de seguridad para el Mundial 2026

El gobierno de México anunció la implementación del Plan Kukulcán, una estrategia de seguridad diseñada para proteger la Copa Mundial de Futbol 2026 en las tres ciudades sede del país: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

LEE ADEMÁS: Estrategia de seguridad en Jalisco logra baja en homicidios y delitos de alto impacto

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, explicó que el dispositivo contempla acciones antes, durante y después del Mundial 2026 con el objetivo de garantizar condiciones de seguridad para visitantes, selecciones y población local.

Indicó que el operativo integra a más de 20 instituciones del gobierno federal, además de autoridades estatales y municipales de las entidades sede. La estrategia incluye coordinación internacional con Estados Unidos, Canadá y la FIFA para el intercambio de información, planeación operativa y atención de riesgos vinculados con el evento deportivo.

El jefe del Centro de Coordinación de la Copa Mundial de Futbol 2026, general Román Villalvazo Barrios, detalló que el plan contempla la creación de tres Fuerzas de Tarea Conjuntas, una por cada ciudad sede. Estas unidades estarán integradas por aproximadamente 99 mil elementos de las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y personal de seguridad privada.

Dentro del despliegue se prevé la utilización de 188 binomios canófilos especializados en detección de explosivos y narcóticos, además de más de dos mil cien vehículos militares, 378 vehículos civiles destinados a escoltas de delegaciones y jefes de Estado, así como 24 aeronaves para vigilancia y operaciones tácticas.

La estrategia se basa en la instalación de “cinturones de seguridad” en puntos clave como aeropuertos, hoteles, estadios, zonas de entrenamiento, áreas del Fan Festival y vialidades de acceso. Cada instalación contará con dispositivos de seguridad inmediata, mediata y lejana, además de refuerzos en zonas consideradas estratégicas.

Equipos especializados del Ejército y la Guardia Nacional efectuarán barridos preventivos en instalaciones donde se desarrollen actividades del Mundial. El dispositivo también contempla vigilancia aérea escalonada con aeronaves estratégicas, radares, aviones interceptores F-5 y T-6 Texan, además de helicópteros en alerta para evacuaciones aeromédicas o apoyo táctico en caso de emergencia.

La Secretaría de Marina informó que participará con más de 12 mil elementos en labores de seguridad marítima, portuaria y aeroportuaria. Las operaciones incluirán monitoreo de amenazas en internet y la dark web, patrullajes marítimos, control de embarcaciones turísticas y vigilancia en puertos estratégicos del Golfo de México y el Pacífico.

El plan también contempla modernización tecnológica en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, con nuevos filtros migratorios, sistemas de inspección con rayos X, equipos antidrones y más de tres mil cámaras de videovigilancia con reconocimiento facial y análisis de patrones conductuales.

De acuerdo con el gabinete de seguridad, la estrategia incorpora ejercicios de simulación, capacitación especializada en control de multitudes, medicina táctica y respuesta a incidentes químicos, biológicos o radiológicos. Parte del personal comenzó su adiestramiento desde enero con el objetivo de homologar protocolos y mejorar la coordinación entre dependencias.