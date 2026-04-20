Plantea Sheinbaum reformar la ONU y priorizar bienestar social

La presidenta señaló que el organismo debe actuar con austeridad y centrarse en la paz, con impacto en la cooperación global.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que Naciones Unidas requiere una reforma para fortalecer su eficacia ante los conflictos internacionales, pues el organismo debe recuperar su papel como espacio de resolución entre estados y operar con criterios de austeridad en el uso de recursos.

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La mandataria indicó que el sistema multilateral enfrenta limitaciones que reducen su capacidad de acción, por lo que la organización debe enfocarse en la construcción de la paz y la cooperación para el desarrollo, con igualdad entre países y revisión de sus mecanismos internos.

Sheinbaum declaró que el organismo debe reducir gastos administrativos y eliminar prácticas innecesarias, ya que los recursos provienen de los estados miembros y deben destinarse a objetivos sustantivos, no a beneficios burocráticos.

En el ámbito diplomático, informó que Roberto Velasco se encuentra en Bruselas para organizar la visita de representantes de la Unión Europea. Indicó que en mayo se prevé la firma o actualización de un acuerdo comercial entre México y el bloque europeo.

La presidenta explicó que estas acciones forman parte de una agenda de cooperación internacional activa. Señaló que México mantiene diálogo con distintos países y bloques para fortalecer relaciones económicas y políticas en un contexto global de cambios.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que durante los encuentros con mandatarios de América Latina se coincidió en mantener la ayuda humanitaria a Cuba. Indicó que los gobiernos participantes acordaron sostener mecanismos de apoyo ante las condiciones económicas que enfrenta la isla.

La mandataria señaló que México trabaja en coordinación con dependencias federales para canalizar asistencia a través de esquemas de cooperación internacional. Explicó que estas acciones incluyen el envío de insumos y el fortalecimiento de vínculos comerciales en sectores estratégicos.

Sheinbaum agregó que la política exterior del país busca articular relaciones con distintas regiones sin excluir interlocutores. Indicó que las reuniones bilaterales y multilaterales permiten construir acuerdos en temas económicos, políticos y de desarrollo.