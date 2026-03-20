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Plantean prohibir cirugías estéticas en menores de edad en CDMX

Proponen que haya consentimiento informado de quienes ejercen la patria potestad y valoración de un especialista en psicología infantil



Diputados locales propusieron una reforma a la Ley de Salud capitalina para que se establezca claramente la prohibición de las cirugías estéticas a quienes no han cumplido los 18 años, a menos que haya razones médicas para ello.

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La diputada Laura Álvarez Soto precisó que en caso de que un infante o adolescente deba ser sometido a una cirugía de este tipo, tiene que existir sustento clínico y consentimiento informado de quienes ejercen la patria potestad y la valoración de un especialista en psicología infantil.

La diputada del PAN recordó el caso de la adolescente que murió tras una cirugía de aumento de senos en Durango e insistió en que tiene que existir sustento clínico y consentimiento informado de quienes ejercen la patria potestad y la valoración de un especialista en psicología infantil para cualquier intervención.

La iniciativa consiste en adicionar un artículo 66 Bis a la Ley de Salud, con lo cual también se establecería que quien no cumpla con esta normatividad tendrá consecuencias equiparables a delitos graves contra menores con hasta cinco años de prisión.

“Intervenir el cuerpo de una niña o un niño sin necesidad médica, bajo supuestos estándares estéticos es una forma de violencia“, subrayó la también presidenta de la Comisión de Atención a la Niñez del Congreso local.

Álvarez Soto recordó el caso de Paloma, quien murió a los 14 años al realizarse una cirugía estética y consideró que ante situaciones como esta el Estado no puede ser omiso a las implicaciones psicológicas y sociales de someter a los menores a cirugías estéticas, así como a los vicios legales en que se incurre.

“Nos debe preocupar porque no es un caso aislado. Es el ejemplo de una cultura que normaliza la exigencia de la belleza estética; que juega con la autoestima de las y los adolescentes, y que comienza y comercializa sus inseguridades“, indicó.

Además, dijo que se trata de intervenciones irreversibles en cuerpos que aún no terminan de desarrollarse y mentes que están en construcción, por lo que es fundamental garantizar que las y los menores de 18 años crezcan con libertad, información, autonomía y fortaleza.

Asimismo, recalcó que se debe analizar la influencia que los medios y las redes sociales generan en niñas y niños, así como el mercado que lucra con las inseguridades naturales de la adolescencia y convierte los complejos en oportunidades de negocio.

“Hoy en la Ciudad de México es posible que menores de edad accedan a cirugías estéticas sin los controles suficientes, sin una evaluación integral y, muchas veces, bajo presiones que no alcanzan a comprender del todo”, puntualizó.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Salud, para su análisis y dictaminación.