Advirtieron que están diseñadas para generar adicciones y exponen a los menores a delitos y ciberacoso

La bancada del PAN en el Congreso de la Ciudad de México presentó una iniciativa para restringir el acceso de menores de 16 años a las redes sociales, ante los efectos adversos de estas en su salud.

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La diputada Laura Álvarez y las activistas Mayte y Mercedes Llamas, aseguraron que el uso abusivo de pantallas y redes sociales genera severos problemas en niños, niñas y adolescentes, por lo que es indispensable atender estos entornos, desarrollados para generar adicción.

Se plantea incorporar en la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes el uso de redes sociales como un factor de riesgo, así como obligar a las autoridades a emitir acciones y lineamientos para su prohibición en menores de 16 años.

La legisladora, presidenta de la Comisión de Niñez en el Congreso CDMX, advirtió que el uso de redes sociales entre menores en México es masivo y cada vez más intenso. Señaló que los adolescentes pasan en promedio cerca de cinco horas al día conectados, en entornos digitales que no están diseñados para protegerlos, y que, por ejemplo, la exposición de los niños a contenidos sexuales comienza entre los 6 y los 8 años de edad.

Agregó que la evidencia ha vinculado el uso intensivo de redes sociales con mayores niveles de ansiedad, depresión y problemas de concentración en jóvenes, lo que hace necesario establecer límites claros. Destacó que el 81 por ciento de los niños aprendió a usar internet sin supervisión. Un dato alarmante es que las redes sociales ayudan a la creación de la pornografía infantil y México genera el 63 por ciento de pornografía infantil en el mundo, además el 53 por ciento de los niños en secundaria ha realizado sexting, es decir, el intercambio de contenido íntimo o sexual a través de celular o computadora.

Precisó que la iniciativa se inscribe en una tendencia internacional, pues países como Australia han restringido el acceso a redes sociales para menores, mientras que en Francia se requiere consentimiento parental y en España se discuten medidas similares.

🏛️📲 La diputada @laualvarez_80 busca incorporar en la ley el uso de redes sociales como un factor de riesgo para personas menores de edad, así como establecer su restricción para niñas, niños y adolescentes hasta los 16 años. pic.twitter.com/PzKpLPSHzS — Congreso de la Ciudad de México (@Congreso_CdMex) April 16, 2026

Álvarez Soto subrayó que la propuesta busca prohibir y reconocer que el entorno digital también debe tener límites cuando se trata de población vulnerable, y abrir una discusión sobre cómo proteger mejor el desarrollo emocional y social de niños y adolescentes.

La iniciativa, respaldada además por legisladores de Morena y el PVEM, subraya que el uso de redes sociales en entornos digitales debe estar restringido para niñas y niños y adolescentes hasta los dieciséis años de edad, debiéndose implementar las acciones y recomendaciones de las autoridades respecto de las mismas.

Detalla que los análisis indican que la falta de madurez emocional y cognitiva en esta población puede llevar a experiencias negativas, que van desde el ciberacoso hasta la exposición a contenido inapropiado.

A ello se suman diversos tipos de delitos que se perpetran a través de las redes sociales que afectan directamente a los menores, tales como el grooming, el acoso cibernético y la explotación sexual.

Sin embargo, señala que es importante considerar cómo las restricciones en el uso de redes sociales pueden impactar el desarrollo de habilidades sociales en los menores. La socialización en línea puede proporcionar una buena forma de comunicación para algunos; sin embargo, la excesiva dependencia de esta forma de interacción puede limitar la práctica de habilidades vitales como la empatía, la resolución de conflictos y la comunicación no verbal.