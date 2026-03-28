Descubre el precio de la playera oficial de la Selección Mexicana para el Mundial 2026 y dónde comprarla original en tiendas oficiales en México

Cada cuatro años, la Selección Mexicana se convierte en el punto de reunión para amigos y familiares durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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En esta edición, donde México será anfitrión, la emoción será aún mayor, y miles de aficionados buscarán lucir con orgullo los colores del Tri, haciendo de cada partido una verdadera fiesta.

Para muchos seguidores, el uniforme no es solo una prenda, sino un objeto de colección lleno de nostalgia. El jersey con el que el Tri buscará la gloria se transforma en un símbolo del momento histórico, que con el paso del tiempo permitirá recordar cada emoción, cada partido y cada detalle vivido en el Mundial 2026.

¿Dónde comprar la nueva playera del Tri?

La nueva camiseta de la Selección Mexicana ya está disponible para los aficionados que quieren portar los colores rumbo al Copa Mundial de la FIFA 2026. A través del sitio oficial de Adidas se han dado a conocer los precios oficiales y los puntos de venta.

La playera de visita salió a la venta el pasado 20 de marzo, y puede adquirirse directamente en la página oficial de Adidas, así como en tiendas deportivas autorizadas. Esto facilita que los aficionados puedan conseguirla tanto en línea como en puntos físicos.

¿Cuánto cuesta comprar la jerseys de la Selección Mexicana?

La marca alemana lanzó dos principales versiones del jersey: la versión aficionado y la versión jugador, cada una con diferencias en tecnología, ajuste y materiales. Ambas están pensadas para distintos tipos de seguidores, desde los casuales hasta los más exigentes.

Jersey de local: tradición del Calendario Azteca

El uniforme de local tiene un precio de $1,999 en versión aficionado, $2,999 en versión jugador y $3,199 en manga larga. Su diseño resalta por el color verde bandera y un patrón inspirado en la Piedra del Sol, en homenaje al icónico jersey de Francia 98, además de detalles en rojo y blanco en cuello y puños.

Jersey de visita: estilo elegante y cultural

Por su parte, la playera de visitante mantiene los mismos precios y apuesta por un tono blanco crudo, acompañado del logo clásico Trefoil de Adidas. Su diseño incluye grecas prehispánicas sutiles y detalles en verde oscuro y rojo, logrando un estilo moderno con esencia mexicana.