Podrán ser consejeros electorales quienes participaron en elección judicial

Modifica el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la convocatoria para la elección de 3 consejeros

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó a la Cámara de Diputados modificar la convocatoria del Instituto Nacional Electoral (INE) para que el Comité Técnico de Evaluación, a partir de la evaluación de aspirantes, integre en cada una de las quintetas para cada cargo vacante a una persona de grupos en situación de vulnerabilidad, como diversidad sexual, pueblos indígenas, afromexicanos, personas con discapacidad y migrantes.

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Además, instruyó a la Junta de Coordinación Política emitir de inmediato un acuerdo modificatorio en el que se precise que el requisito de no haber sido candidato a un cargo de elección popular no aplica a quienes hayan participado como candidatos en elección de personas juzgadoras, al considerar que dicha condición corresponde únicamente a candidaturas político-partidistas.

Asimismo, se deberá garantizar la máxima publicidad y difusión de esta modificación durante 48 horas, con el objetivo de que las personas interesadas cuenten con información clara, completa y oportuna sobre el proceso.

El Tribunal también determinó inaplicar el requisito para ser consejera o consejero electoral del INE que exigía no tener otra nacionalidad, además de la mexicana.

Aunque la Cámara de Diputados ya había cerrado el registro de aspirantes, se prevé que el plazo sea ampliado para permitir la participación bajo las nuevas condiciones.