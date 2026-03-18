Se instruyó a limitar insumos comerciados bajo prácticas desleales en las cadenas de suministro de la región

En la primera reunión bilateral entre México y Estados Unidos, de cara a la Revisión Conjunta del tratado comercial conocido como T-MEC, el próximo 1º de julio, se instruyó a los equipos técnicos de ambos países a examinar opciones específicas para incrementar la producción y el empleo manufacturero en ambas naciones.

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Al mismo tiempo, se informó, se deberán limitar los insumos comerciados bajo prácticas desleales en las cadenas de suministro de América del Norte.

Durante las discusiones técnicas, encabezadas por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard y el representante Comercial de Estados Unidos (USTR), Jamieson Greer, en Washington, se aseguró que los grupos analizaron brechas en cadenas de suministro clave de América del Norte y opciones de política pública para atender dichas brechas.

En ello, se incluye una mayor cooperación en materia de seguridad económica, reglas de origen y acciones comerciales complementarias.

Asimismo, la Secretaría de Economía aseguró que tanto Ebrard como Greer, instruyeron a sus equipos establecer una secuencia regular de reuniones para avanzar estas discusiones e “identificar entregables clave de cara a la Revisión Conjunta del 1 de julio”.

Sostuvimos conversaciones con el Embajador Jamieson Greer, titular de USTR y su equipo, para iniciar discusiones respecto a la revisión del TMEC. Los equipos técnicos estarán trabajando hoy y mañana a lo largo del día. pic.twitter.com/ZYEQFvPBT2 — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) March 18, 2026

Desde los primeros días de marzo, los funcionarios instruyeron a los negociadores a iniciar discusiones sobre las medidas necesarias para garantizar que los beneficios del Acuerdo Comercial se otorguen principalmente a las partes, incluyendo la reducción de la dependencia de importaciones provenientes de otras regiones, el fortalecimiento de las reglas de origen, y el reforzamiento de la seguridad de las cadenas de suministro de América del Norte.