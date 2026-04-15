¿Por qué El Bogueto irá a la Cámara de Diputados?

El cantante urbano compartirá su experiencia en un evento en San Lázaro junto a figuras del deporte y especialistas en rehabilitación.

El cantante urbano El Bogueto dará un paso fuera de los escenarios musicales para participar en un foro en la Cámara de Diputados, donde abordará un tema sensible: las adicciones en jóvenes y los procesos de rehabilitación.

El artista, originario de Ciudad Nezahualcóyotl, formará parte de un encuentro enfocado en generar conciencia sobre este problema social y destacar alternativas de apoyo.

Un foro enfocado en la recuperación y la prevención

El evento titulado “La importancia de los centros de internamiento contra las adicciones en México” reunirá a diversas figuras públicas, especialistas y representantes de centros de rehabilitación.

La iniciativa fue impulsada por la diputada María Rosete, con el objetivo de visibilizar el impacto positivo que estos espacios han tenido en la vida de muchas personas.

Testimonios que buscan inspirar a los jóvenes

Durante su participación, El Bogueto compartirá su experiencia personal y su vínculo con procesos de recuperación, destacando cómo estos programas pueden transformar vidas y ofrecer nuevas oportunidades.

El foro también contará con la presencia de la exboxeadora Mariana Juárez, así como otros invitados del ámbito deportivo y social.

Cuándo y dónde será el evento

La actividad se llevará a cabo el miércoles 15 de abril a las 11:30 horas en el auditorio Aurora Jiménez, dentro del recinto legislativo de San Lázaro.

El acceso será libre, permitiendo que el público en general pueda asistir y conocer de cerca las historias y propuestas presentadas.

Con esta participación, El Bogueto demuestra que su influencia trasciende la música, utilizando su voz para abordar problemáticas sociales que afectan a miles de jóvenes en el país.

El foro busca no solo generar diálogo, sino también promover soluciones y reforzar la importancia del acompañamiento en procesos de rehabilitación.