¿Por qué Fernando Mendoza no asistirá al NFL Draft 2026?

El mariscal de campo que llevó a Indiana al protagonismo del futbol americano universitario decidió quedarse en Miami

Fernando Mendoza ha tomado una decisión drástica. Y si los Las Vegas Raiders cumplen los pronósticos y lo seleccionan con el primer pick global del Draft 2026, no estará presente para el tradicional encuentro con el comisionado Roger Goodell ni para posar con el jersey de la NFL.

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El NFL Draft 2026 se prepara en Pittsburgh, con el escenario listo y los reflectores sobre el posible pick número uno, pero el principal protagonista no estará ahí.

El mariscal de campo que llevó a Indiana al protagonismo del futbol americano universitario decidió quedarse en Miami, su ciudad de origen, priorizando el entorno familiar sobre el evento mediático.

A sus 22 años, Mendoza firmó una temporada de élite con 72% de pases completos, 3,535 yardas y 41 touchdowns, además de 276 yardas terrestres y 7 anotaciones.

Uno de los momentos más recordados fue su zambullida en cuarta oportunidad en el campeonato nacional, donde Indiana (número 1) venció 27-21 a Miami (número 10), consolidando una temporada histórica.

Aunque no asistirá al Draft, el quarterback sí tendrá una reunión previa con el equipo el martes, dejando claro su compromiso con su futuro en la NFL.

Su decisión no es inédita: en 2021, Trevor Lawrence también evitó asistir al Draft antes de ser seleccionado por los Jacksonville Jaguars, y en 2022 Travon Walker hizo lo mismo cuando el evento fue en Las Vegas.

Ahora, Fernando Mendoza se suma a la lista de prospectos que prefirieron vivir el momento desde casa, en un entorno más íntimo junto a su familia.