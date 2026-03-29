Porque prevenir también es invertir

En la actualidad, más del 50% de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) en México presenta un bajo nivel de resiliencia, y menos del 16% cuenta con un área dedicada a la gestión de riesgos.

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“En la práctica, esto significa que la mayoría enfrenta sola, y sin herramientas suficientes, los efectos de fenómenos naturales, fallas operativas o crisis inesperadas”, asegura Juan Luis Ordaz, director de Educación Financiera de Banamex.

En este sentido, y según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), durante la pandemia de Covid-19, más de un millón de Mipymes cerraron de manera definitiva tras enfrentar caídas en ingresos, interrupciones en cadenas de suministro y falta de acceso a financiamiento.

Y es que, en el mundo del emprendimiento, se suele asociar “inversión” con comprar maquinaria, abrir una nueva sucursal o mejorar la oferta de productos, pero hay un enfoque estratégico que muchas veces se pasa por alto: la prevención como inversión, por lo que Ordaz da 5 consejos para fortalecer un negocio ante posibles riesgos.

De acuerdo con la guía desarrollada por ARISE, El Colegio de México y Banamex, por cada dólar invertido en gestión de riesgo se pueden generar entre 2 y 19 dólares en beneficios.

Así, advierte que los riesgos no son teóricos, toda vez que fenómenos naturales como los sismos, tormentas o huracanes pueden provocar pérdidas de inventario, daños en infraestructura, cierres temporales e incluso el fin de la operación de un negocio.

Un ejemplo reciente es el huracán Otis (2023), que dejó a miles de Mipymes afectadas con daños millonarios, convirtiendo el desastre en una deuda inesperada.

Frente a este panorama, el directivo de Banamex asevera que la prevención debe entenderse como una inversión estratégica.

De esta forma, para invertir de manera inteligente en tu negocio, primero conoce y evalúa tus riesgos, identifica qué fenómenos pueden afectar tu empresa y anticípate a ellos.

Como segundo paso, prepara el terreno para evitar pérdidas: invierte en señalización, capacitación del personal, mantenimiento del inmueble, protocolos de emergencia y respaldo de información crítica. Todos son costos bajos comparados con el impacto de perder inventario, instalaciones o días de operación.

También, construye tu fondo de emergencia, es decir, un colchón de liquidez que permita al negocio sobrevivir sin ingresos temporales o ante un escenario adverso.

Otro consejo es revisar y contratar seguros, ya que solo el 17% de las Mipymes cuenta con algún tipo de seguro contra desastres. Un seguro no evita el desastre, pero sí previene una crisis financiera.

Finalmente, considera orientar inversiones hacia criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), lo que puede abrir oportunidades de financiamiento verde, bonos sustentables y créditos para energías renovables, haciendo a la empresa más competitiva.

Cabe recordar que en México, las Mipymes representan el corazón productivo de la economía. Su éxito depende no solo del esfuerzo diario, sino también de su capacidad para anticiparse a los riesgos y adaptarse a un entorno incierto.

Por ello, apostar por la prevención es apostar por la continuidad, la estabilidad y el futuro del negocio.