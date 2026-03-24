Portugal tuvo último entrenamiento en Lisboa y viajó a Cancún para campamento

Los lusos estarán tres días en Mayakoba y viajarán el viernes por la noche a la CDMX

Portugal ya está en México, aunque no en la capital del país. La Selección Lusitana, que no trae a Cristiano Ronaldo por lesión, llegó a su primera parada en territorio nacional.

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Misma que es el puerto de Cancún, donde estará por los próximos tres días, hasta que el viernes por la noche viaje a la Ciudad de México.

El conjunto dirigido por Roberto Martínez entrenó este martes por última vez en Lisboa, capital portuguesa, antes de emprender el viaje hasta Quintana Roo, en un vuelo chárter de poco más de 9 horas.

Igualar condiciones húmedas de Miami

La decisión de irse a Cancún es porque la Selección de Portugal busca igualar las condiciones climáticas de humedad en las que estará durante la Copa del Mundo.

Los lusos tendrán dos juegos en Houston, una ciudad en la que si bien no hay mar, los niveles de humedad son bastante altos.

Y su tercer juego, ante Colombia, será en la ciudad de Miami, donde también el clima es bastante parecido al puerto de Cancún.

Portugal se instaló en el Fairmont Mayakoba, un resort exclusivo y privado, al que solo tienen acceso huéspedes y personal autorizado.

Ahí, el técnico Roberto Martínez y sus jugadores entrenarán miércoles, jueves y viernes, antes de realizar el viaje en chárter a la Ciudad de México por la noche.

No reconocerán la cancha del Azteca

Por otra parte, no se tiene programado que la Selección de Portugal haga reconocimiento de cancha del Estadio Azteca, porque llegarán prácticamente directo al juego.

El tema de la altura de la Ciudad de México no es una situación en la que el cuerpo técnico luso se haya enfocado, por lo que optaron por entrenar en Cancún.