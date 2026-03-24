La abismal diferencia de valor entre Portugal y México previo a su enfrentamiento

Portugal y México se enfrentan, pero la diferencia en el valor de sus plantillas sorprende. Conoce cuánto vale cada selección en 2026

La Selección Mexicana se enfrentará a la Selección de Portugal el próximo sábado 28 de marzo, en un partido especial que marcará la reapertura del Estadio Azteca, ahora conocido como Estadio Banorte.

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Uno de los aspectos más llamativos del encuentro será la ausencia de Cristiano Ronaldo, quien no fue convocado para la Fecha FIFA de marzo debido a una lesión en los isquiotibiales sufrida con el Al Nassr.

A pesar de la baja de su máxima figura, el conjunto lusitano cuenta con una de las mejores generaciones de su historia, integrada por futbolistas que militan en clubes de primer nivel en las ligas más competitivas del mundo.

Diferencia económica entre plantillas

Una de las principales diferencias entre ambos equipos radica en el valor de sus plantillas. Según datos de Transfermarkt, el equipo europeo supera ampliamente al combinado mexicano en términos económicos.

El jugador más valioso de Portugal es Rúben Dias, defensor del Manchester City, con un valor cercano a los 75 millones de euros. En contraste, el mexicano mejor cotizado es Johan Vásquez, con un valor aproximado de 10 millones.

Una diferencia abismal en cifras

El valor total de la plantilla portuguesa asciende a cerca de 1,045.82 millones de dólares, mientras que el equipo dirigido por Javier Aguirre ronda los 176 millones, evidenciando una brecha considerable.

Portugal, candidato rumbo al Mundial

La diferencia entre ambas selecciones alcanza los 869.82 millones de dólares, una cifra que refleja el poderío del conjunto europeo, considerado como uno de los candidatos a pelear por el título en la Copa Mundial de la FIFA 2026.