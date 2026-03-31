Posible reapertura ganadera avanza sin acuerdo formal entre México y EU

El gobierno federal reportó avances en negociaciones con Estados Unidos para reabrir la exportación de ganado, tras acciones contra el gusano barrenador

México mantiene negociaciones con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos para una posible reapertura de la frontera al ganado mexicano, luego de meses de trabajo para contener la plaga del gusano barrenador, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

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Desde Palacio Nacional, explicó que la estrategia sanitaria incluyó coordinación con la Secretaría de Agricultura, encabezada por Julio Berdegué, así como el uso de mecanismos biológicos como la liberación de moscas estériles y acciones territoriales para contener el parásito.

La mandataria indicó que el programa Sembrando Vida participó en estas tareas mediante su red de promotores, apoyando en vigilancia sanitaria en zonas rurales para frenar la propagación.

Detalló que ambos países mantienen una revisión constante de indicadores epidemiológicos y sanitarios, lo que permite evaluar condiciones para una eventual reapertura del comercio ganadero, clave para productores mexicanos.

Precisó que, aunque existe posibilidad de apertura en los próximos meses, aún no hay un acuerdo formal, por lo que el proceso sigue sujeto a evaluaciones técnicas y decisiones bilaterales.