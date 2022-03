Precio de gasolina Premium alcanza 27.00 pesos por litro

El precio de la gasolina Premium en México mantiene su tendencia al alza a pesar del incremento en los estímulos fiscales por parte del gobierno federal y que dio a conocer este fin de semana.

De esta forma, en algunas estaciones de servicio ya venden la gasolina regular Magna, la de mayor consumo en territorio nacional, en más de 25.6 pesos por litro y la Premium rebasa los 27.00 pesos.

Lo anterior, según los reportes de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la plataforma de seguimiento de precios PetroIntelligence que ya observan el impacto del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania en territorio mexicano.

Apenas el 3 de marzo pasado, los precios de las gasolinas ya empezaban a observar un incremento, pues en la Ciudad de México estaba en promedio de 22.99 la Magna, en 26.99 pesos la Premium y en 24.14 pesos por litro de diésel

En ese sentido, para ayer miércoles, la plataforma de la CRE señalaba que en la alcaldía Cuauhtémoc, se tiene registrada una gasolinera que ya vende la gasolina regular en 25.69 pesos por litro, ubicándose como la más cara en todo el país, ya que se ubica 4.50 pesos más cara que el promedio nacional.

Mientras que en el municipio de Lerma, Estado de México, una estación vende la gasolina Premium en 27.99 pesos, por lo que el litro es más caro 4.84 pesos que el promedio nacional.

Si bien los precios de los combustibles en el país no se han incrementado, como en otras naciones por el conflicto bélico, ello ha sido a costa de las finanzas públicas, por el estímulo fiscal que el gobierno federal aplica, y ello no quiere decir que las estaciones expendedoras no puedan suban los precios finales al público.

En ese sentido, cabe recordar que el viernes pasado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer que la gasolina regular y el diésel no tiene IEPS (Impuesto Especial a Productos y Servicios) esta semana, mientras que para la Premium se aplica un estímulo fiscal de 97 por ciento.

Para este miércoles, el promedio del precio de la gasolina fue de 21.19 pesos la regular; 23.14 pesos la premium y el diésel, 22.63 pesos.

El municipio con el precio promedio por litro más alto en el país es el municipio de Tepelmeme Villa de Morelos en Oaxaca para la gasolina regular con 24.17 pesos; la Premium con 25.50 pesos y el diésel con 25.60 pesos.